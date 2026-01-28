СМИ сообщили о помощи Китая в производстве новейших российских ракет 

Способные нести ядерные боеголовки гиперзвуковые баллистические ракеты «Орешник», которыми российские политики и пропагандисты не раз угрожали Западу, производятся с применением китайского оборудования. Об это со ссылкой на источники пишет британское издание The Telegraph.

По его данным, России удалось нарастить производство своих новейших ракет, в частности, благодаря использованию китайских карусельных токарных станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Так, об использовании таких станков на «Воткинском заводе», где производятся баллистические ракеты «Орешник» и «Искандер-М», а также межконтинентальные баллистические ракеты «Тополь-М», сообщала украинская военная разведка.

В публикации издания говорится, что эти станки были частью оборудования и технологий, переданных Пекином Москве для расширения производства оружия и военного снаряжения. Общая стоимость этих поставок, по данным Telegraph, составила 10,3 миллиарда долларов,

При этом только упомянутых токарных станков с ЧПУ Китай поставил в Россию на сумму не менее 3,1 миллиарда долларов. Сейчас это оборудование используется в том числе в особой экономической зоне «Алабуга», где налажено производство российской версии иранских дронов-камикадзе Shahed.

Кроме того, по данным Telegraph, Китай поставил России не только оборудование, необходимое для производства новейших видов вооружения, но и компоненты для него. Так, издание утверждает, что Россия получила из Китая микрочипы и платы памяти на сумму не менее 4,9 миллиарда долларов. Эти компоненты используются в высокоточных видах вооружения и истребителях марки «Сухой».

Кроме высокотехнологичного оборудования и компонентов, Китай также поставляет в Россию различные виды подшипников, на закупки которых Москва потратила не менее 130 миллионов долларов. В публикации отмечается, что эти подшипники выдерживают высокие нагрузки, снижают трение и обеспечивают движение, что делает их незаменимыми для производства самолетов и другого транспорта.

Как пишет Telegraph, в список поставляемых в Россию из Китая товаров также входят пьезоэлектрические кристаллы, используемые в радарах и системах РЭБ, телескопические прицелы, а также испытательные приборы, такие как мультиметры и осциллографы.

По словам старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Майкла Кофмана, без доступа к китайской экономике, китайскому рынку и Китаю как транзитному звену для получения оборудования и технологий России было бы очень трудно продолжать вести войну в Украине.





