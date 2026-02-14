EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Зеленский понадеялся на скорую смерть Путина

2 минуты чтения 12:24 | Обновлено: 12:25

Владимир Путин стар и ему осталось жить не так долго. Об этом, как пишет Politico, в разговоре с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил президент Украины Владимир Зеленский, призвав усилить давление на Россию.

Месть шахидок
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
Общество21 минута чтения

Украинский лидер отметил, что в свои 73 года Путин уже не молод и ему осталось «не так много времени». «Дай бог, чтобы времени было не слишком много», — добавил Зеленский.

Комментируя усилия по прекращению войны в Украине, Зеленский также призвал президента США Дональда Трампа усилить давление на Москву. Он подчеркнул, что Вашингтон должен предоставить Киеву надежные гарантии безопасности, заключить соглашение о послевоенном восстановлении Украины и напрямую надавить на Россию для заключения мира. «Путин остановит эту войну, если на него будет оказано настоящее давление», — утверждает Зеленский.

«Позвоните Путину и скажите: „Послушайте, вы должны остановиться на достигнутом“. Мы должны заморозить конфликт сейчас. И тогда мы встретимся в трехстороннем формате на уровне лидеров. И мы решим, как закончить эту войну. Но мы сделаем это только дипломатическим путем», — предложил он.

17-18 февраля в Женеве должен пройти очередной раунд мирных трехсторонних переговоров с участием Украины, России и США. Российскую делегацию на них вновь возглавит помощник Путина Владимир Зеленский, что, по мнению агентства Reuters, понизит статус переговоров, но, вероятно, сделает их более «зрелищными».

В состав американской делегации, по данным издания, войдут спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01
Натуральный садист
Криминал
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
00:01 13 февраля
Самый порочный человек в мире
Общество
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
00:01 12 февраля
Легендарная Наталья
Общество
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
00:01 11 февраля
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01 10 февраля
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01 9 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца