Владимир Путин стар и ему осталось жить не так долго. Об этом, как пишет Politico, в разговоре с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил президент Украины Владимир Зеленский, призвав усилить давление на Россию.

Месть шахидок В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали Общество 21 минута чтения

Украинский лидер отметил, что в свои 73 года Путин уже не молод и ему осталось «не так много времени». «Дай бог, чтобы времени было не слишком много», — добавил Зеленский.

Комментируя усилия по прекращению войны в Украине, Зеленский также призвал президента США Дональда Трампа усилить давление на Москву. Он подчеркнул, что Вашингтон должен предоставить Киеву надежные гарантии безопасности, заключить соглашение о послевоенном восстановлении Украины и напрямую надавить на Россию для заключения мира. «Путин остановит эту войну, если на него будет оказано настоящее давление», — утверждает Зеленский.

«Позвоните Путину и скажите: „Послушайте, вы должны остановиться на достигнутом“. Мы должны заморозить конфликт сейчас. И тогда мы встретимся в трехстороннем формате на уровне лидеров. И мы решим, как закончить эту войну. Но мы сделаем это только дипломатическим путем», — предложил он.

17-18 февраля в Женеве должен пройти очередной раунд мирных трехсторонних переговоров с участием Украины, России и США. Российскую делегацию на них вновь возглавит помощник Путина Владимир Зеленский, что, по мнению агентства Reuters, понизит статус переговоров, но, вероятно, сделает их более «зрелищными».

В состав американской делегации, по данным издания, войдут спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер.