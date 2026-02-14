Операторам предложили следить за детскими сим-картами

Российских операторов сотовой связи могут обязать проводить мониторинг «подозрительной активности» детских сим-карт. К этой работе предлагают привлечь и государственные органы, заявил в интервью ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

«Сейчас в законопроекте прямо не прописаны детальные механизмы мониторинга именно детских номеров, но такая логика в целом заложена и может быть развита дальше. Речь идет о том, что на операторов связи и уполномоченные госорганы в перспективе могут быть возложены повышенные обязанности по отслеживанию подозрительной активности по номерам, которыми пользуются дети», — рассказал Шейкин.

Министерство цифрового развития в ноябре 2025 года приняло решение создать сим-карты для детей. Тогда Шейкин объяснял, что одной из функций таких сим-карт станет защита несовершеннолетних от мошенников. Предполагалось, что появится опция, благодаря которой телефоны детей смогут связываться только с проверенными и ранее подтвержденными аккаунтами.

В дальнейшем, как предположил в интервью ТАСС Шейкин, родителям автоматически будут приходить уведомления, если их ребенку начнут поступать «нетипичные» звонки. На данный момент эти решения, как сказал сенатор, «находятся в стадии технической проработки».

К тому же предполагается, что сведения о детской сим-карте смогут использовать владельцы интернет-сайтов и сервисов. Они будут обязаны проверять статус сим-карты, чтобы оградить несовершеннолетних пользователей от «вредоносного контента».