EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Новости

В России появятся детские сим-карты

2 минуты чтения 12:40

В России появятся специальные сим-карты для детей. Соответствующее решение приняло министерство цифрового развития. Об этом, как передает РИА «Новости»,  глава ведомства Максут Шадаев сообщил, выступая на межрегиональном форуме поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Мы сейчас вводим так называемые детские сим-карты. Обязанность для всех детей все-таки оформлять сим-карты отдельным образом. Понятно, что они будут оформляться с согласия родителей. Но по детским сим-картам родители всегда будут иметь возможность получать геотреки по запросу без судебных решений», — сказал он.

Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
Мир11 минут чтения

Министр также рассказал о еще одном нововведении. На портале «Госуслуг» появится опция, которая позволит пожилым россиянам назначать доверенный номер телефона. Хозяин этого номера также сможет получать данные о геолокации пожилого родственника или просто близкого человека без дополнительной бюрократической волокиты.

Ранее член Совета Федерации Артем Шейкин заявлял, что одной из функций детских сим-карт будет защита несовершеннолетних от мошенников. Для этого он предлагал разработать опцию, чтобы телефон ребенка с такой сим-картой имел возможность устанавливать связь только с проверенными контактами и сайтами, а при поступлении подозрительных звонков на номер ребенка его родители должны получать соответствующее уведомление.

Катастрофа «российской Ferrari»
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
Экономика24 минуты чтения

Между тем в российском МВД предупредили о появлении новой мошеннической схемы, связанной с сим-картами. Злоумышленники звонят своим жертвам и убеждают их в том, что их номер заблокирован или подлежит перерегистрации из-за превышения лимита сим-карт. В ходе дальнейшего разговора мошенники заставляют жертву выдать критически важные личные данные, что позволяет преступникам получить доступ, в частности, к банковским счетам пострадавшего.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Катастрофа «российской Ferrari»
Экономика
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
00:01
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Мир
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
00:01 4 ноября
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Общество
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Мне было 7 лет. Я не смогла ее спасти и всю жизнь винила себя в ее смерти
00:01 3 ноября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Общество
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Смерть 13-летнего подростка считали самоубийством, пока родителям не прислали шокирующее видео
00:01 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству