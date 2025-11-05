В России появятся детские сим-карты

В России появятся специальные сим-карты для детей. Соответствующее решение приняло министерство цифрового развития. Об этом, как передает РИА «Новости», глава ведомства Максут Шадаев сообщил, выступая на межрегиональном форуме поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Мы сейчас вводим так называемые детские сим-карты. Обязанность для всех детей все-таки оформлять сим-карты отдельным образом. Понятно, что они будут оформляться с согласия родителей. Но по детским сим-картам родители всегда будут иметь возможность получать геотреки по запросу без судебных решений», — сказал он.

Франция эвакуирует людей из-за изменения климата Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать Мир 11 минут чтения

Министр также рассказал о еще одном нововведении. На портале «Госуслуг» появится опция, которая позволит пожилым россиянам назначать доверенный номер телефона. Хозяин этого номера также сможет получать данные о геолокации пожилого родственника или просто близкого человека без дополнительной бюрократической волокиты.

Ранее член Совета Федерации Артем Шейкин заявлял, что одной из функций детских сим-карт будет защита несовершеннолетних от мошенников. Для этого он предлагал разработать опцию, чтобы телефон ребенка с такой сим-картой имел возможность устанавливать связь только с проверенными контактами и сайтами, а при поступлении подозрительных звонков на номер ребенка его родители должны получать соответствующее уведомление.

Катастрофа «российской Ferrari» Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить Экономика 24 минуты чтения

Между тем в российском МВД предупредили о появлении новой мошеннической схемы, связанной с сим-картами. Злоумышленники звонят своим жертвам и убеждают их в том, что их номер заблокирован или подлежит перерегистрации из-за превышения лимита сим-карт. В ходе дальнейшего разговора мошенники заставляют жертву выдать критически важные личные данные, что позволяет преступникам получить доступ, в частности, к банковским счетам пострадавшего.