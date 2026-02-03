EN
Экономика

Россиянам захотели запретить вывоз наличных рублей за границу

2 минуты чтения 12:28 | Обновлено: 13:34
Власти подготовили проект указа, согласно которому россиян ограничат в вывозе наличных рублей за границу, в том числе в страны ЕАЭС, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник, знакомый с документом.

По его данным, ограничения должны вступить в силу с 1 сентября этого года. Согласно документу, россиянам запретят вывозить наличными рублями эквивалент 10 тысяч долларов и более за пределы страны. Сделать это можно будет, только если человек отправляется за границу на самолете через международные аэропорты. В этом случае путешественникам придется сообщить о наличных таможенной службе, указав источник происхождения и предполагаемое назначение денег. 

Если россияне захотят вывезти наличные рубли на сумму, эквивалентную 100 тысячам долларов и более, им придется предоставить документы, подтверждающие происхождение средств. Эти правила распространяются только на физические лица, юрлица и индивидуальные предприниматели будут обязаны уведомлять таможню вне зависимости от суммы вывозимых денег. При этом ограничения не распространяются на кредитные организации.

Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
Общество11 минут чтения

Как отмечает «Интерфакс», в декабре вице-премьер Александр Новак заявил, что власти ограничат вывоз наличных рублей и слитков золота за границу в рамках плана по «обелению» российской экономики. Сейчас известно, что ограничения на вывоз золота также вступят в силу с 1 сентября. С этого момента россиянам запретят вывозить слитки общим весом более ста грамм. Исключения предусмотрены для тех, кто летит через московские аэропорты «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково», а также через аэропорт Владивостока «Кневичи».

Сейчас в России нет ограничений на вывоз наличных рублей. С 2022 года в стране действует запрет на вывоз иностранной валюты, в частности, долларов и евро, если общая сумма превышает 10 тысяч долларов.

Фото:Alamy

