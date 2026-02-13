EN
Зумеры и миллениалы предпочли ночным клубам дорогие продуктовые магазины

2 минуты чтения

Зумеры и миллениалы выстраиваются в очереди в дорогие гастромаркеты на Манхэттене. Новая волна премиальных продуктовых магазинов привлекает молодых покупателей, для которых поход за едой теперь превратился в интересный досуг, пишет The Wall Street Journal.

Один из самых обсуждаемых проектов — Meadow Lane в районе Трайбека. Магазин открылся в ноябре и быстро стал популярным в TikTok. Посетители снимают закупки и дегустации, а у входа в обеденное время выстраиваются очереди из желающих пережить «особый опыт». Внутри — приглушенный свет, эстетичные бежевые полки и продукты по «бутиковым» ценам. Например, салаты по 23 доллара, овсяное молоко по 15, цветочные композиции за 85 долларов и икра за 750 долларов.

«Я хотел, чтобы люди чувствовали себя так, будто приняли ксанакс, когда заходят внутрь», — объясняет задумку основатель магазина Сэмми Нуссдорф. По его словам, он вдохновлялся фермерскими рынками Лос-Анджелеса и форматом магазинов с готовой едой навынос в Хэмптонсе. Подготовку к запуску предприниматель два года документировал в TikTok.

Рост популярности таких мест происходит на фоне кризиса доступности жилья в Нью-Йорке, отмечает издание. Поколение Z и миллениалы, обремененные студенческими долгами и все реже рассчитывающие на покупку собственной квартиры, тем не менее готовы инвестировать в свое здоровье и приятный досуг. По выходным магазины заполняются подростками и инфлюенсерами, для которых покупка продуктов становится частью образа жизни.

Популярность роскошных гастромаркетов также связывают с изменениями в городской культуре. «Ночные клубы в Нью-Йорке фактически умерли», — говорит Нуссдорф. По его словам, сектор здоровья и благополучия стал новым центром притяжения для молодежи. Вместо баров и вечеринок многие выбирают очереди за смузи и органической курицей.

Предприниматели утверждают, что формат оказался финансово успешным. По словам Сэмми Нуссдорфа, Meadow Lane стал прибыльным уже со второй недели работы и в среднем оформляет более тысячи чеков в день. При этом часть покупателей все же критикует высокие цены, а вскоре после открытия в соцсетях появились жалобы на качество отдельных товаров. В частности, на недожаренные наггетсы и ошибки в составе блюд. Нуссдорф заявлял, что магазин возвращал деньги и предлагал компенсации клиентам.

По мнению аналитиков, премиальные гастромаркеты ориентированы на платежеспособных горожан и продают не только продукты, но и «атмосферу». Однако в условиях кризиса доступности жилья и удорожания жизни неясно, сможет ли спрос на такие форматы оставаться высоким продолжительное время.

