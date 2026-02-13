EN
Экономика

Убытки российского бизнеса достигли рекорда

09:41

За январь–ноябрь 2025 года убытки российских компаний составили 7,5 триллиона рублей — это максимальный показатель за все время наблюдений. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на доклад Росстата. Годом ранее показатель был на 7% ниже — около 7 триллионов рублей, а за аналогичный период 2023 года — примерно 4 триллиона.

Всего за 11 месяцев убытки получили 18,2 тысячи компаний. Доля убыточных предприятий достигла 28,8% — максимум с пандемийного 2020 года, когда она составляла 32,1%.

Одним из ключевых факторов эксперты называют высокую стоимость заимствований. С октября 2024 года по июнь 2025 года Банк России удерживал ключевую ставку на уровне 21% годовых. Сейчас она составляет 16%. На фоне дорогих кредитов значительная часть прибыли компаний уходит на обслуживание долга, а часть бизнеса сталкивается с нехваткой оборотных средств.

Среди других причин — замедление экономики, охлаждение внутреннего спроса, санкционные ограничения и рост издержек. В 2024 году ВВП вырос на 4,3%, тогда как в 2025-м — на 1%. Экспортно-ориентированные отрасли испытывают давление из-за снижения внешнего спроса и укрепления рубля, внутренний рынок — из-за сокращения инвестиций и потребления.

Наибольшие убытки фиксируются в обрабатывающей промышленности, добыче полезных ископаемых и оптовой торговле. По открытой отчетности, чистый убыток КамАЗа за девять месяцев 2025 года вырос до 29,1 миллиарда рублей. В «Т Плюс», работающей в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, за январь–сентябрь зафиксирован убыток почти 2,5 миллиарда рублей против прибыли годом ранее. «Дальневосточное морское пароходство» отчиталось о потере 1,9 миллиарда рублей.

При этом прибыль за 11 месяцев получили почти 45 тысяч организаций — в общей сложности около 33 триллионов рублей. Так, у Сбербанка по РСБУ прибыль в 2025 году составила 1,69 триллиона рублей, увеличившись на 8,4% к предыдущему году. «Норникель» нарастил прибыль до 142 миллиардов рублей, а Объединенная авиастроительная корпорация вышла в плюс после убытка годом ранее.

Опрошенные изданием эксперты предупреждают, что высокая доля убыточных компаний может привести к снижению инвестиций, росту долговой нагрузки и сокращению налоговых поступлений, особенно в регионах. Среди возможных мер стабилизации называют дальнейшее снижение ключевой ставки и поддержку предприятий с высокой задолженностью.

В Минэкономразвития заявили, что оперативные данные пока не охватывают весь круг предприятий, и предложили дождаться поступления бухгалтерской отчетности. Ведомство также отметило, что меры поддержки отдельных отраслей обсуждаются на специальной комиссии.

