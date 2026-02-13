Резкий рост цен на ноутбуки и телефоны пообещали россиянам

Ноутбуки в России могут подорожать на 15%, а телефоны на 4-10%. Причина — планы властей ввести новый технологический сбор за импорт в Россию или производство в стране продукции с электронной компонентной базой. Об этом пишет «Газета.ру».

Заслуженный работник торговли России и эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова рассказала, что после вступления в силу закона о новом сборе рост стоимости на технику неизбежен. Но есть сектора, которые окажутся особенно чувствительными к изменению цен.

Среди них — смартфоны, ноутбуки и телевизоры. Эти товары зависят от импорта комплектующих, поэтому цены здесь могут вырасти до 15% по ноутбукам и до 10% по телефонам. Такую динамику стоимости Епифанова объяснила тем, что производители будут закладывать в цену товара дополнительную наценку из-за непредсказуемости поставок и колебаний курса.

Новый технологический сбор планируется ввести с 1 сентября 2026 года, закон уже был одобрен Госдумой. Выплачивать его будут производители товаров, которые содержат электронные модули. Размер сбора не будет превышать 5 тысяч рублей за одну единицу товара. Перечень продукции, с производства или импорта которой придется уплачивать сбор, должно утвердить правительство.

При этом, как отмечает «Газета.ру», сбор будут вводить постепенно — сначала он затронет смартфоны, ноутбуки и светотехнические изделия, а затем электронные компоненты и модули, которые используются для производства техники.

Ранее российские СМИ сообщили также о планируемом повышении цен на смартфоны китайских производителей. По данным «Известий», они подорожают на 10-30% из-за увеличения стоимости компонентов устройств, отвечающих за объем памяти. В индустрии при этом отмечают, что стоимость отдельных моделей может увеличиться на 50% уже к лету 2026 года.