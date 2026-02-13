EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Ученые нашли способ контролировать человеческий эгоизм

2 минуты чтения 12:29

Исследователи из Цюрихского университета в Швейцарии сообщили, что воздействие слабым электрическим током на определенные зоны мозга может сделать людей менее эгоистичными, по крайней мере на короткое время. В ходе эксперимента это выражалось в том, что участники охотнее отдавали часть денег другому человеку. Об этом пишет Би-би-си.

Самый порочный человек в мире
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
Общество12 минут чтения

В исследовании приняли участие 44 добровольца. Им предложили сыграть в так называемую «игру в диктатора» — это классический эксперимент из поведенческой экономики, в котором один участник самостоятельно решает, какую часть денежной суммы оставить себе, а какую передать анонимному партнеру. В ходе эксперимента участники принимали сотни таких решений, при этом размер сумм и соотношение выигрышей постоянно менялись. Во время принятия решений ученые подавали слабый электрический ток на лобную и теменную области мозга — зоны, связанные с принятием решений и эмпатией. Когда стимуляция этих участков проводилась одновременно, участники в среднем отдавали партнеру большую долю денег.

Один из авторов эксперимента, профессор Кристиан Рафф, заявил, что эффект был «не огромным, но устойчивым». По его словам, статистический анализ показал увеличение готовности делиться.

Работа основана на предыдущем исследовании той же команды. Тогда ученые наблюдали за активностью мозга во время аналогичной игры и обнаружили, что при более альтруистичных решениях лобная и теменная области активируются синхронно, и нейроны в них работают на одной частоте. В новом эксперименте исследователи попытались с помощью неинвазивной стимуляции усилить это взаимодействие.

Легендарная Наталья
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
Общество7 минут чтения

Один из добровольцев описал ощущения от процедуры как «теплый душ или мелкие капли дождя» на коже головы. При этом, по его словам, он не чувствовал, что стимуляция влияет на его решения.

Авторы отмечают, что эффект носил кратковременный характер. Для более устойчивых изменений процедуру потребовалось бы повторять. Исследователи также заявили, что полученные данные могут быть полезны для изучения расстройств, при которых человеку трудно учитывать точку зрения других. Эксперименты проводились с соблюдением этических требований, участники давали информированное согласие и могли отказаться от участия в любой момент.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Натуральный садист
Криминал
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
00:01
Самый порочный человек в мире
Общество
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
00:01 12 февраля
Легендарная Наталья
Общество
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
00:01 11 февраля
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01 10 февраля
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01 9 февраля
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине