Ученые нашли способ контролировать человеческий эгоизм

Исследователи из Цюрихского университета в Швейцарии сообщили, что воздействие слабым электрическим током на определенные зоны мозга может сделать людей менее эгоистичными, по крайней мере на короткое время. В ходе эксперимента это выражалось в том, что участники охотнее отдавали часть денег другому человеку. Об этом пишет Би-би-си.

В исследовании приняли участие 44 добровольца. Им предложили сыграть в так называемую «игру в диктатора» — это классический эксперимент из поведенческой экономики, в котором один участник самостоятельно решает, какую часть денежной суммы оставить себе, а какую передать анонимному партнеру. В ходе эксперимента участники принимали сотни таких решений, при этом размер сумм и соотношение выигрышей постоянно менялись. Во время принятия решений ученые подавали слабый электрический ток на лобную и теменную области мозга — зоны, связанные с принятием решений и эмпатией. Когда стимуляция этих участков проводилась одновременно, участники в среднем отдавали партнеру большую долю денег.

Один из авторов эксперимента, профессор Кристиан Рафф, заявил, что эффект был «не огромным, но устойчивым». По его словам, статистический анализ показал увеличение готовности делиться.

Работа основана на предыдущем исследовании той же команды. Тогда ученые наблюдали за активностью мозга во время аналогичной игры и обнаружили, что при более альтруистичных решениях лобная и теменная области активируются синхронно, и нейроны в них работают на одной частоте. В новом эксперименте исследователи попытались с помощью неинвазивной стимуляции усилить это взаимодействие.

Один из добровольцев описал ощущения от процедуры как «теплый душ или мелкие капли дождя» на коже головы. При этом, по его словам, он не чувствовал, что стимуляция влияет на его решения.

Авторы отмечают, что эффект носил кратковременный характер. Для более устойчивых изменений процедуру потребовалось бы повторять. Исследователи также заявили, что полученные данные могут быть полезны для изучения расстройств, при которых человеку трудно учитывать точку зрения других. Эксперименты проводились с соблюдением этических требований, участники давали информированное согласие и могли отказаться от участия в любой момент.