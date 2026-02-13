Идею о «второй половинке» оценили с точки зрения науки

Идея о существовании у человека единственного «предназначенного» ему партнера, остается одной из самых устойчивых романтических концепций. В преддверии 14 февраля журналисты Би-би-си изучили, что об этом говорят исследования в области психологии, биологии и экономике.

Профессор социальной психологии Вирен Свами из Университета Англии Раскин (ARU) в Великобритании связывает современные представления о «той самой любви» со средневековой европейской культурой. По его словам, именно тогда распространилась идея, что человек должен выбрать одного спутника на всю жизнь. А до этого любовь в европейских обществах воспринималась более свободно и не обязательно была связана с браком или сексуальностью.

Профессор брака и семейных исследований Джейсон Кэрролл из Университета Бригама Янга в США опирается на десятилетия психологических исследований, различающих так называемые «убеждения судьбы» и «убеждения роста». Одной из наиболее цитируемых работ стала серия исследований конца 1990-х — начала 2000-х годов под руководством С. Рэймонда Ни из Университета Хьюстона. В них было показано, что люди, считающие отношения «предназначенными», чаще сомневаются в партнере после конфликтов. А те, кто придерживается установки на развитие, как правило, сохраняют большую приверженность даже во время ссор и рассматривают трудности как часть долгосрочных отношений.

Психологи обращают внимание и на феномен травматической привязанности. В работе канадских ученых Дональда Даттона и Сьюзан Пейнтер, проведенной в в Университете Британской Колумбии и опубликованной в 1993 году, выяснилось, что наиболее сильная эмоциональная связь сохранялась у женщин, чьи партнеры чередовали проявления заботы и жестокости. Исследователи предположили, что сочетание внимания и угрозы может усиливать привязанность и создавать ощущение особой связи.

С математической точки зрения идея единственного «предназначенного» партнера также не выглядит однозначной. Экономист Грег Лео из американского Университета Вандербильта смоделировал виртуальный рынок знакомств, где участники ранжировали друг друга по предпочтениям.

Алгоритм устойчивого распределения находил пары, которые взаимно выбирают друг друга и не предпочли бы никого другого из доступных вариантов. После их исключения расчет повторялся. Модель показала, что у одного человека может существовать несколько потенциально совместимых партнеров, а не только один.

Биология также может влиять на то, кого человек считает «тем самым». В исследовании 365 гетеросексуальных пар выяснилось, что удовлетворенность отношениями была выше, если женщина использовала гормональную контрацепцию в тот же период, что и в начале отношений. Если переставала принимать, менялось и восприятие партнера. Ученые подчеркивают, что эффект небольшой, но статистически заметный.

Таким образом, обобщая данные психологии, биологии и математики, журналисты Би-би-си отмечают, что устойчивость отношений чаще объясняется установками партнеров, их готовностью к компромиссам и совместной работе над связью, чем идеей о заранее предопределенной «второй половинке».