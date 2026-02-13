EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Внешний госдолг России вырос до максимума за 20 лет

2 минуты чтения 07:23

Внешний государственный долг России по состоянию на 1 февраля 2026 года составил почти 62 миллиарда долларов, это максимальный показатель с 2006 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные министерства финансов России.

Натуральный садист
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
Криминал13 минут чтения

Совокупный внешний долг страны на 1 января 2026 года составлял почти 320 миллиардов долларов. В этот показатель помимо долгов государства включают также обязательства банков, компаний и других организаций.

РБК отмечает, что с 2006 года внешний госдолг России не превышал отметку в 60 миллиардов долларов. 1 января 2006 года он составлял 76,5 миллиарда долларов, но уже в следующем году снизился до 52 миллиардов. В дальнейшем он снижался, например, в 2011 году внешний госдолг страны не превышал 50 миллиардов долларов, а в апреле 2012 года страна была должна менее 35 миллиардов.

На момент публикации новости на сайте Минфина отстутствует информация по динамике внешнего госдолга в 2025 году. Известно лишь, что по состоянию на 1 декабря 2024 года он составлял 53,32 миллиарда долларов, а 1 января 2026 года — 61,97 миллиарда. Прирост госдолга за 13 месяцев составил 16,22%.

Значительно за 2025 год вырос и совокупный внешний долг России. По данным Центробанка, он увеличился на 30 миллиардов долларов или на 10,4% год к году. Регулятор объяснил эти показатели переоценкой обязательств банков и других секторов на фоне укрепления рубля и привлечением долгового финансирования.

Ранее СМИ сообщили, что крупные российские чиновники и предприниматели начали ожидать наступления в России финансового кризиса. По их данным, он может настать уже через три-четыре месяца.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Натуральный садист
Криминал
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
00:01
Самый порочный человек в мире
Общество
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
00:01 12 февраля
Легендарная Наталья
Общество
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
00:01 11 февраля
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01 10 февраля
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01 9 февраля
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть