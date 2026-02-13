Внешний госдолг России вырос до максимума за 20 лет

Внешний государственный долг России по состоянию на 1 февраля 2026 года составил почти 62 миллиарда долларов, это максимальный показатель с 2006 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные министерства финансов России.

Натуральный садист Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее Криминал 13 минут чтения

Совокупный внешний долг страны на 1 января 2026 года составлял почти 320 миллиардов долларов. В этот показатель помимо долгов государства включают также обязательства банков, компаний и других организаций.

РБК отмечает, что с 2006 года внешний госдолг России не превышал отметку в 60 миллиардов долларов. 1 января 2006 года он составлял 76,5 миллиарда долларов, но уже в следующем году снизился до 52 миллиардов. В дальнейшем он снижался, например, в 2011 году внешний госдолг страны не превышал 50 миллиардов долларов, а в апреле 2012 года страна была должна менее 35 миллиардов.

На момент публикации новости на сайте Минфина отстутствует информация по динамике внешнего госдолга в 2025 году. Известно лишь, что по состоянию на 1 декабря 2024 года он составлял 53,32 миллиарда долларов, а 1 января 2026 года — 61,97 миллиарда. Прирост госдолга за 13 месяцев составил 16,22%.

Значительно за 2025 год вырос и совокупный внешний долг России. По данным Центробанка, он увеличился на 30 миллиардов долларов или на 10,4% год к году. Регулятор объяснил эти показатели переоценкой обязательств банков и других секторов на фоне укрепления рубля и привлечением долгового финансирования.

Ранее СМИ сообщили, что крупные российские чиновники и предприниматели начали ожидать наступления в России финансового кризиса. По их данным, он может настать уже через три-четыре месяца.