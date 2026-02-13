EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ: две школьницы из Петербурга покончили с собой после общения с мошенниками

2 минуты чтения 12:44

В Красногвардейском и Красносельском районах Санкт-Петербурга с разницей в день покончили с собой две семиклассницы, сообщает «Фонтанка». 

Натуральный садист
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
Криминал13 минут чтения

Одна из них перед смертью общалась с неизвестным мужчиной, а для расследования причин гибели второй силовики изъяли ее телефон и дневники. Эти инциденты могут быть связаны друг с другом, пишут журналисты со ссылкой на неназванный источник.

«Фонтанка» утверждает, что обе погибшие перед смертью общались с мошенниками из Украины. По данным издания, к такому выводу пришли сотрудники правоохранительных органов после изучения телефонов школьниц. 

Изначально в ходе следствия они вышли на ранее судимого мужчину из Хабаровска, однако позже выяснилось, что мошенники лишь использовали его паспортные данные. Другие подробности на данный момент неизвестны. 

Журналисты называют этот факт «общей деталью» смертей. При этом они не сообщают, были ли собеседники школьниц связаны друг с другом, применялась ли во время разговора схожая схема, а также о том, знали ли подростки друг друга.

Ранее российские СМИ сообщили о суициде, который совершил экс-профессор МГУ после общения с мошенниками. Они убедили его передать 50 миллионов рублей. Перед смертью он встречался с другом и рассказал, что расстроен этой ситуацией, а также пожаловался на проблемы.

Злоумышленники заставили его перевести все накопления на «безопасный счет», а затем продать две квартиры и отдать все вырученные средства. Изначально его имя не упоминалось, но позже РИА «Новости» сообщило, что погибшего мужчину звали Борис Бояринцев.

Согласно данным университетской системы «Истина», Бояринцев был доктором экономических наук и профессором на экономическом факультете МГУ. Научное звание он получил в 1997 году.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Натуральный садист
Криминал
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
00:01
Самый порочный человек в мире
Общество
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
00:01 12 февраля
Легендарная Наталья
Общество
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
00:01 11 февраля
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01 10 февраля
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01 9 февраля
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине