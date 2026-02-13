СМИ: две школьницы из Петербурга покончили с собой после общения с мошенниками

В Красногвардейском и Красносельском районах Санкт-Петербурга с разницей в день покончили с собой две семиклассницы, сообщает «Фонтанка».

Одна из них перед смертью общалась с неизвестным мужчиной, а для расследования причин гибели второй силовики изъяли ее телефон и дневники. Эти инциденты могут быть связаны друг с другом, пишут журналисты со ссылкой на неназванный источник.

«Фонтанка» утверждает, что обе погибшие перед смертью общались с мошенниками из Украины. По данным издания, к такому выводу пришли сотрудники правоохранительных органов после изучения телефонов школьниц.

Изначально в ходе следствия они вышли на ранее судимого мужчину из Хабаровска, однако позже выяснилось, что мошенники лишь использовали его паспортные данные. Другие подробности на данный момент неизвестны.

Журналисты называют этот факт «общей деталью» смертей. При этом они не сообщают, были ли собеседники школьниц связаны друг с другом, применялась ли во время разговора схожая схема, а также о том, знали ли подростки друг друга.

Ранее российские СМИ сообщили о суициде, который совершил экс-профессор МГУ после общения с мошенниками. Они убедили его передать 50 миллионов рублей. Перед смертью он встречался с другом и рассказал, что расстроен этой ситуацией, а также пожаловался на проблемы.

Злоумышленники заставили его перевести все накопления на «безопасный счет», а затем продать две квартиры и отдать все вырученные средства. Изначально его имя не упоминалось, но позже РИА «Новости» сообщило, что погибшего мужчину звали Борис Бояринцев.



Согласно данным университетской системы «Истина», Бояринцев был доктором экономических наук и профессором на экономическом факультете МГУ. Научное звание он получил в 1997 году.