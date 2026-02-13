EN
Общество

Девушка пришла на Неделю моды в одежде деда и попала в Vogue

2 минуты чтения 16:48

Фотография модели из Кыргызстана Шадии Исаевой вошла в подборку лучших стритстайл-образов журнала Vogue по итогам Недели моды в Сеуле. На мероприятии девушка появилась в чапане дедушки и бабушкином платке. Чапан — это традиционная кыргызская верхняя одежда, которую носят поверх повседневного костюма. 

По словам Исаевой, идея образа появилась спонтанно на четвертый день показов. Национального костюма у нее с собой не было, поэтому она решила надеть вещи, доставшиеся ей от близких. 

«Если бы у меня была возможность, я бы хотела показать нашу национальную очень красивую одежду с украшениями. Но у меня был только зеленый чапан от моего дедушки и белый платок от моей бабушки, который мне буквально год назад привез мой братик в Корею», — рассказала модель журналистам.

Исаева отметила, что хотела почтить память родных и показать элементы кыргызской культуры через личную историю. По ее словам, она не рассчитывала на широкий резонанс.

Однако на показе ее заметил южнокорейский фотограф Янг Чул Ким. Фотография Исаевой позже появилась в материале The Best Street Style Photos From the Fall 2026 Shows in Seoul на платформе Vogue Runway. На снимке модель запечатлена в изумрудном чапане с золотой вышивкой и белом платке с красными маками.Ранее СМИ писали о том, что в моду вошла одежда из старых советских одеял и покрывал. Это связано как с трендом на экологичность и повторное использование материалов, так и с общей ностальгией по вещам из прошлого.

