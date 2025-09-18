EN
В моду вошла одежда из советских одеял

2 минуты чтения 17:52

В России растет интерес к одежде и аксессуарам, изготовленным из старых советских одеял и покрывал. Тренд на экологичность и повторное использование материалов поддерживает не только моду на индивидуальные изделия, но и ностальгию по вещам из прошлого. Об этом сообщает радиостанция «Коммерсантъ-ФМ».

Так, в Санкт-Петербурге творческое объединение «Реюз союз» выпускает куртки, жакеты и сумки, сшитые из ковров и шерстяных покрывал родом из детства. В своем инстаграм-аккаунте авторы описывают концепцию проекта так: «Мы даем детским воспоминаниям снова обнять нас». Бомберы из одеяла с узнаваемым узором, «как у бабушки», можно приобрести за 9 тысяч рублей, а из гобелена или ковра — за 12 тысяч. 

Раньше трава была зеленее
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
Общество6 минут чтения

Популярность таких изделий подтверждают социальные сети. Например, парикмахер Кристина из Минска завела отдельный аккаунт, где демонстрирует бомберы ручной работы из советских хлопковых и шерстяных покрывал, но с подчеркнуто современным кроем. Ее видео про апсайкл и использование старых вещей набирают сотни тысяч просмотров, а заказов постепенно стало так много, что теперь приходится выискивать материалы для пошива.

Как сообщает «Коммерсантъ-ФМ», на российских сервисах объявлений начался ажиотаж. Сейчас там размещено около пяти тысяч предложений о продаже советских покрывал. Особо ценятся изделия из верблюжьей шерсти — в Москве продавцы просят за них 30 тысяч рублей. Менее дорогие китайские аналоги, похожие внешне, стоят примерно 5–9 тысяч рублей, но не обладают «ностальгической ценностью», подчеркивает автор статьи.

Зумеры придумали новый способ заработка
Зумеры придумали новый способ заработка
Они сдают в аренду свои платья, пиджаки и кроссовки и получают за это тысячи долларов
Экономика13 минут чтения

Интерес представителей поколения Z к ностальгическим мотивам давно стал отдельным культурным трендом, о котором часто пишут СМИ. Так, например, недавно в сети обсуждали увлечение зумеров кнопочными телефонами, цифровыми фотоаппаратами, а еще — творчеством Надежды Кадышевой.

