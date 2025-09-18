В моду вошла одежда из советских одеял

В России растет интерес к одежде и аксессуарам, изготовленным из старых советских одеял и покрывал. Тренд на экологичность и повторное использование материалов поддерживает не только моду на индивидуальные изделия, но и ностальгию по вещам из прошлого. Об этом сообщает радиостанция «Коммерсантъ-ФМ».

Так, в Санкт-Петербурге творческое объединение «Реюз союз» выпускает куртки, жакеты и сумки, сшитые из ковров и шерстяных покрывал родом из детства. В своем инстаграм-аккаунте авторы описывают концепцию проекта так: «Мы даем детским воспоминаниям снова обнять нас». Бомберы из одеяла с узнаваемым узором, «как у бабушки», можно приобрести за 9 тысяч рублей, а из гобелена или ковра — за 12 тысяч.

Популярность таких изделий подтверждают социальные сети. Например, парикмахер Кристина из Минска завела отдельный аккаунт, где демонстрирует бомберы ручной работы из советских хлопковых и шерстяных покрывал, но с подчеркнуто современным кроем. Ее видео про апсайкл и использование старых вещей набирают сотни тысяч просмотров, а заказов постепенно стало так много, что теперь приходится выискивать материалы для пошива.

Как сообщает «Коммерсантъ-ФМ», на российских сервисах объявлений начался ажиотаж. Сейчас там размещено около пяти тысяч предложений о продаже советских покрывал. Особо ценятся изделия из верблюжьей шерсти — в Москве продавцы просят за них 30 тысяч рублей. Менее дорогие китайские аналоги, похожие внешне, стоят примерно 5–9 тысяч рублей, но не обладают «ностальгической ценностью», подчеркивает автор статьи.

Интерес представителей поколения Z к ностальгическим мотивам давно стал отдельным культурным трендом, о котором часто пишут СМИ. Так, например, недавно в сети обсуждали увлечение зумеров кнопочными телефонами, цифровыми фотоаппаратами, а еще — творчеством Надежды Кадышевой.