​​Российские компании выстроились в очередь за госпомощью

Пока Кремль борется с растущим дефицитом государственного бюджета, российские компании выстраиваются в очередь за государственной помощью и налоговыми льготами, сообщает Bloomberg.

Ситуация в стране напоминает мировой финансовый кризис 2008 года и период после аннексии Крыма в 2014 году. Однако в то время Россия была широко представлена на западных рынках, поэтому смогла пережить и падение курса рубля, и поддержание бизнеса за счет федеральных резервов. Теперь, по данным издания, положение российской экономики намного тяжелее.

«В условиях растущих бюджетных рисков государство вряд ли сможет помочь всем, кто обратится за помощью», — сказал в разговоре с Bloomberg директор по инвестициям московской компании Astra Asset Management Дмитрий Полевой.

Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса «Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше? Экономика 19 минут чтения

За помощью обратилась, например, представители сталелитейной промышленности, которые добиваются освобождения от налога на добычу железной руды. Этот шаг может стоить российскому бюджету, по расчетам Bloomberg, порядка десяти миллиардов рублей.

Также за госпомощью обратился крупнейший российский девелопер Samolet Group. Компания просит 50 миллиардов рублей, утверждая, что данная мера поможет предотвратить рост цен на строящееся жилье.

Вместе с этим министерство транспорта России планирует выделить 65 миллиардов рублей на поддержку российских железных дорог. Это примерно треть от 200 миллиардов рублей экстренной помощи, которую РЖД из-за долгов и роста издержек запросила в конце 2025 года для поддержания операционной деятельности.

«Самим компаниям все чаще придется принимать болезненные решения о реструктуризации, продаже некоторых активов или, в случае частных компаний, возможно, даже о смене собственника», — заявила изданию экономист Finam в Москве Ольга Беленькая.

Согласно закрытым расчетам близкого к правительству аналитического центра, как пишет Reuters, по итогам 2026 года дефицит российского бюджета может превысить запланированный почти в три раза. «Дыра» в российском бюджете, вероятно, кратно вырастет из-за роста расходов и одновременного снижения нефтегазовых доходов страны.