Общество

Пропавшие в Петербурге девочки могли сбежать в секту

2 минуты чтения 17:17

Пропавшие в Санкт-Петербурге 11-летняя и 18-летняя сестры Ирина и Марина Жвалевы могли сбежать в секту, в которой состоит их мать, сообщила 78.ru бабушка девочек по имени Мария.

Она отметила, что мать девочек — супруга ее сына — всегда была религиозным человеком. Четыре года назад женщина ушла в секту «Царская империя», это стало для семьи неожиданностью. Она также пыталась приобщить своих дочерей к идеям культа: отказу от российских документов, строгим постам, специфической одежде и почитанию лидера секты.

«Отец девочек, заподозрив неладное, забрал дочерей к себе в Петербург. Они проходили лечение, ходили к психологам. Младшая начала постепенно адаптироваться к нормальной жизни, но старшую переубедить не удавалось. Она была у специалиста буквально два раза. На контакт почти не шла», — рассказала бабушка пропавших сестер.

Девочки жили вместе с отцом и двумя братьями в петербургском районе Купчино. По словам Марии, в какой-то момент отец заметил, что его дочери перестали носить что-либо, кроме юбок, начали поститься и приносить в дом непонятные иконы. Предпринял ли он что-либо, пенсионерка не уточнила.

Последнее сообщение от матери сестер, по словам их бабушки, пришло 4 февраля. Женщина заявила, что удаляет семейный чат и больше связи с ней не будет. Ее дочери пропали 9 февраля. В последний раз девочек видели на улице Планерной в Приморском районе города. По версии волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт», они уже покинули Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Позже бабушке девочек пришло видео, где они заверили, что все в порядке. Младшая, Ирина, назвала лишь свое имя, а старшая, Марина, прочитала текст, написанный на листке.

«Я имею свою волю проживать, где хочу и с кем хочу. Я выписала себе на листок несколько моментов, чтобы не сбиться с последовательности. По религиозным убеждениям я отказалась от документов и не пользуюсь ими, но мой отец принуждал меня их брать и пользоваться», — сказала Марина в ролике. Когда и кто прислал это видео, бабушка сестер не уточнила.

Члены секты «Русская православная церковь — Царская Империя» не признают документы и само существование современных России, Беларуси и Украины, считая их несуществующими структурами. Они выступают за восстановление самодержавия под руководством своего лидера — Леонида Власова, которого именуют «патриархом-царем Зосимой». Главу культа и еще двух членов секты судят в Самаре за публичные призывы к терроризму и его оправдание.

