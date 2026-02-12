Российский бизнес пожаловался на обвал спроса и взлетевшие цены

Представители российских предприятий заявили о резком падении спроса на свои товары и услуги, а также о стремительном росте цен в первые недели 2026 года. Это следует из нового выпуска справки по результатам мониторинга бизнес-климата в России, подготовленной Центробанком.

Респонденты оценивали бизнес-климат в прошлом месяце и давали прогноз на следующие три месяца. Индикатор спроса на продукцию предприятий резко снизился с -3,2 пункта в январе до -9,1 пункта в феврале. Средний показатель по этому пункту за последние три месяца соответствует уровням, фиксировавшимся в 2022 году.

Также бизнес отметил резкий рост цен в январе — показатель этого индекса составил 25 пунктов вместо 13,1 в январе. В декабре 2025 года респонденты поставили по данному пункту в среднем 10,1 пункта. Также в первый месяц 2026 года снизился и объем производства продукции — с -5,2 балла до -6,6 балла.

Общий показатель индикатора бизнес-климата в России продолжает падать с четвертого квартала 2025 года. Сейчас он достиг показателя 0,2 балла. «Ведомости» отмечают, что последний раз уровень меньше фиксировался в октябре 2022 года, тогда ЦБ отчитался о значении в -1,1 пункта.

В ближайшие три месяца российский бизнес ожидает дальнейшего роста цен (20,8 пункта в феврале, в январе показатель составлял 13,1 пункта, в декабре — 10,1 пункта). Ожидания по увеличению спроса и объемов производства также превышают зафиксированные месяцем ранее.

Показатель общих ожиданий по бизнес-климату в России в ближайшие месяцы также вырос, до 8,6 пункта после падения до 7,4 в январе. Среднее значение показателя за последние три месяца (девять пунктов) соответствует данным за третий квартал 2025 года — минимальным за прошлый год, значение меньше ЦБ последний раз фиксировал в 2022 году.

Для подсчета индекса ЦБ опрашивает 15 тысяч респондентов во всех регионах России, сообщают «Ведомости». В опросе участвуют как крупные и средние, так и малые предприятия из различных отраслей экономики.