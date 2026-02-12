Генетик рассказал о возможности рождения ребенка от трех родителей

Ребенок может родиться с генетическим материалом от трех человек, рассказал в интервью Юрию Дудю молекулярный генетик, сотрудник крупнейшего в мире банка спермы в США, «царь спермы» Автандил Чоговадзе.

Он пояснил, что генетический материал человека содержится не только в ядре клетки, где находятся хромосомы, но и в митохондриях — структурах, отвечающих за выработку энергии. В митохондриях есть собственный небольшой геном. При этом митохондрии передаются исключительно по материнской линии.

И если Y-хромосома передается от отца к сыну и позволяет отслеживать отцовскую линию, то митохондриальная ДНК наследуется от матери. Из сперматозоида митохондрии в яйцеклетку не переходят. Поэтому митохондриальные заболевания передаются по материнской линии, рассказал Чоговадзе.

В случаях, когда у женщины есть митохондриальные заболевания и существует риск их передачи ребенку, возможно использование донорской яйцеклетки. При этом ядро яйцеклетки женщины с сохранным генетическим материалом пересаживается в донорскую яйцеклетку, из которой предварительно удаляют собственное ядро, пояснил генетик. Затем эта яйцеклетка оплодотворяется спермой мужчины.

В результате ребенок получает ядерную ДНК от матери и отца, а митохондриальную ДНК — от донора яйцеклетки. Таким образом, генетический материал поступает от трех человек, заключил Чоговадзе.

«Первый во всем мире ребенок от трех родителей родился в Украине. Это делает не один человек, а гигантское количество людей. Но [в процессе участвовал] мой хороший друг, профессор, доктор медицинских наук», — отметил генетик.

Чоговадзе долгое время работал в российском донорском банке спермы и яйцеклеток, где позднее стал генеральным директором. По его словам, в России за сдачу спермы можно заработать от трех до четырех тысяч рублей. Число людей, готовых помогать безвозмездно из милосердия, в России значительно выше, чем в Соединенных штатах, подчеркнул генетик.