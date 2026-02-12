EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Генетик рассказал о возможности рождения ребенка от трех родителей

2 минуты чтения 15:57

Ребенок может родиться с генетическим материалом от трех человек, рассказал в интервью Юрию Дудю молекулярный генетик, сотрудник крупнейшего в мире банка спермы в США, «царь спермы» Автандил Чоговадзе.

Он пояснил, что генетический материал человека содержится не только в ядре клетки, где находятся хромосомы, но и в митохондриях — структурах, отвечающих за выработку энергии. В митохондриях есть собственный небольшой геном. При этом митохондрии передаются исключительно по материнской линии.

И если Y-хромосома передается от отца к сыну и позволяет отслеживать отцовскую линию, то митохондриальная ДНК наследуется от матери. Из сперматозоида митохондрии в яйцеклетку не переходят. Поэтому митохондриальные заболевания передаются по материнской линии, рассказал Чоговадзе.

Легендарная Наталья
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
Общество7 минут чтения

В случаях, когда у женщины есть митохондриальные заболевания и существует риск их передачи ребенку, возможно использование донорской яйцеклетки. При этом ядро яйцеклетки женщины с сохранным генетическим материалом пересаживается в донорскую яйцеклетку, из которой предварительно удаляют собственное ядро, пояснил генетик. Затем эта яйцеклетка оплодотворяется спермой мужчины.

В результате ребенок получает ядерную ДНК от матери и отца, а митохондриальную ДНК — от донора яйцеклетки. Таким образом, генетический материал поступает от трех человек, заключил Чоговадзе.

«Первый во всем мире ребенок от трех родителей родился в Украине. Это делает не один человек, а гигантское количество людей. Но [в процессе участвовал] мой хороший друг, профессор, доктор медицинских наук», — отметил генетик.

Чоговадзе долгое время работал в российском донорском банке спермы и яйцеклеток, где позднее стал генеральным директором. По его словам, в России за сдачу спермы можно заработать от трех до четырех тысяч рублей. Число людей, готовых помогать безвозмездно из милосердия, в России значительно выше, чем в Соединенных штатах, подчеркнул генетик.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самый порочный человек в мире
Общество
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
00:01
Легендарная Наталья
Общество
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
00:01 11 февраля
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01 10 февраля
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01 9 февраля
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть