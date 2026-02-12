«Царь спермы» рассказал Дудю о пользе мастурбации

Журналист Юрий Дудь взял интервью у молекулярного генетика, сотрудника крупнейшего в мире банка спермы в США, «царя спермы» Автандила Чоговадзе. В разговоре он, помимо прочего, спросил его о пользе мастурбации для мужчин.

«Да, это ок, иногда это даже полезно. Исследования показали, что при длительном половом воздержании у мужчины постепенно угасает репродуктивная функция. Это и снижение подвижности сперматозоидов и возможность вести половую жизнь», — ответил Чоговадзе Дудю.

По его словам, «периодическая эякуляция позволяет держать организм мужчины в тонусе». В ответ журналист попросил уточнить генетика, какая длительность воздержания мужчины может представлять опасность для здоровья.

«Я не думаю, что воздержание в две недели как-то влияет. Здесь речь в исследовании была о многолетнем воздержании», — сказал молекулярный генетик.

Чоговадзе долгое время работал в российском донорском банке спермы и яйцеклеток, где позднее стал генеральным директором. Во время интервью Дудь также спросил молекулярного генетика о мотивации мужчин становиться донорами.

«Обычно две самые частые причины. Первая — деньги, все банально. Вторая причина, важная в России, — это донорство как акт милосердия. Достаточно большое количество доноров в Москве были также безвозмездными донорами крови. У очень многих из них были знакомые, родственники, друзья, которые испытывали проблемы с зачатием по разным причинам. И в тот момент, когда они об этом узнали, поняли, насколько это важно, они таким образом решили помогать людям», — ответил Чоговадзе.

По его словам, в России за сдачу спермы можно заработать от трех до четырех тысяч рублей. Число людей, готовых помогать безвозмездно из милосердия, в России значительно выше, чем в Соединенных штатах, подчеркнул Чоговадзе.