EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Эксперт ответил Дудю на вопрос о «тикающих часиках»

2 минуты чтения 19:16
Эксперт ответил Дудю на вопрос о «тикающих часиках»

Журналист Юрий Дудь спросил, действительно ли фраза «часики тикают» оправдана с биологической точки зрения. Бывший соорганизатор и глава первого в России банка спермы и яйцеклеток Автандил Чоговадзе объяснил, как работает репродуктивное окно у женщин и рассказал, что «часики» все-таки можно поставить на паузу.

«Репродуктивная функция у женщины практически полностью увядает к 45 годам и наступлению менопаузы. Оптимальным раньше считалось, что нужно родить первого ребёнка до 25 лет. Потом стали этот возраст смещать. Сейчас он, по-моему, уже за 30 лет. В том числе потому, что средний возраст рождения ребенка во всех развитых странах мира растет», — рассказал Чоговадзе, который сейчас работает главой лаборатории в банке спермы Денвера в США.

Эксперт объяснил, что число яйцеклеток у женщины конечно. Все они формируются в женском организме еще в тот момент, когда она была эмбрионом, в животе матери.

Легендарная Наталья
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
Общество7 минут чтения

«Мама еще могла даже не знать, что она беременна, а уже тогда у её будущего ребёнка, девочки, все яйцеклетки заложились. И дальше они просто постепенно умирают по разным причинам. Это сильное упрощение, но, скажем так, самые генетически “правильные” яйцеклетки эвулируют где-то с 20 до 25 лет», — добавил Чоговадзе.

После чего, по его словам, увеличивается шанс рождения ребенка с хромосомными патологиями. Чоговадзе привел статистику: до 25 лет риск рождения ребенка с синдромом Дауна — 1 к 1000, после 40 лет — 1 к 15.

«Если в достаточно молодом возрасте, в 23, 24 года заморозить, сохранить свои яйцеклетки — это идеально, это правильно, это супер. Поэтому, сохраняя яйцеклетки в молодом возрасте, мы позволяем женщинам поставить “часики” на паузу», — заключил Чоговадзе.

Также эксперт объяснил Дудю, почему мастурбация может быть полезной для мужчина, и к чему приводит длительное воздержание.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:вДудь / Youtube

Посмотрите другие материалы

Самый порочный человек в мире
Общество
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
00:01
Легендарная Наталья
Общество
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
00:01 11 февраля
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01 10 февраля
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01 9 февраля
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть