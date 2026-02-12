Эксперт ответил Дудю на вопрос о «тикающих часиках»

Журналист Юрий Дудь спросил, действительно ли фраза «часики тикают» оправдана с биологической точки зрения. Бывший соорганизатор и глава первого в России банка спермы и яйцеклеток Автандил Чоговадзе объяснил, как работает репродуктивное окно у женщин и рассказал, что «часики» все-таки можно поставить на паузу.

«Репродуктивная функция у женщины практически полностью увядает к 45 годам и наступлению менопаузы. Оптимальным раньше считалось, что нужно родить первого ребёнка до 25 лет. Потом стали этот возраст смещать. Сейчас он, по-моему, уже за 30 лет. В том числе потому, что средний возраст рождения ребенка во всех развитых странах мира растет», — рассказал Чоговадзе, который сейчас работает главой лаборатории в банке спермы Денвера в США.

Эксперт объяснил, что число яйцеклеток у женщины конечно. Все они формируются в женском организме еще в тот момент, когда она была эмбрионом, в животе матери.

«Мама еще могла даже не знать, что она беременна, а уже тогда у её будущего ребёнка, девочки, все яйцеклетки заложились. И дальше они просто постепенно умирают по разным причинам. Это сильное упрощение, но, скажем так, самые генетически “правильные” яйцеклетки эвулируют где-то с 20 до 25 лет», — добавил Чоговадзе.

После чего, по его словам, увеличивается шанс рождения ребенка с хромосомными патологиями. Чоговадзе привел статистику: до 25 лет риск рождения ребенка с синдромом Дауна — 1 к 1000, после 40 лет — 1 к 15.

«Если в достаточно молодом возрасте, в 23, 24 года заморозить, сохранить свои яйцеклетки — это идеально, это правильно, это супер. Поэтому, сохраняя яйцеклетки в молодом возрасте, мы позволяем женщинам поставить “часики” на паузу», — заключил Чоговадзе.

