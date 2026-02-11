EN
Знаменитый «мент» из мема погиб на войне в Украине

2 минуты чтения 16:21

Знаменитый «Кировский мент», экс-начальник пресс-службы ГИБДД Кировской области Андрей Таджибаев погиб на войне в Украине. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на городскую дирекцию благоустройства, где Таджибаев работал до подписания контракта с Минобороны.

«Андрей Таджибаев летом 2025 года заключил контракт и ушел на СВО. И там погиб. Изначально информация была, что он пропал без вести, а сейчас мы уже знаем точно, что погиб», — заявили агентству в городской дирекции.

По словам собеседницы РИА «Новости», Таджибаев проработал в городской дирекции благоустройства около года.

Информацию о гибели Таджибаева подтвердили и в региональном союзе журналистов. «Прощание с Таджибаевым Андреем Абдукаюмовичем состоится 12 февраля 2026 года», — говорится в заявлении представителей организации.

Каннибал с улицы Орджоникидзе
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
Криминал13 минут чтения

Похороны, как отмечается, запланированы на 16 февраля после кремации. Обстоятельства гибели Таджибаева не уточняются. РБК со ссылкой на источник пишет, что Таджибаев заключил контракт с Вооруженными силами еще в мае, а потом числился пропавшим без вести.

Сообщается, что Таджибаев ранее возглавлял пресс-службу первого отдела УГИБДД Кировской области и был главредом газеты «Вятский край». Он стал героем популярного мема «Или ты забыл, или ты не знал» после того, как произнес эту фразу во время интервью одному из телеканалов.

Гречневый суп с таллием
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
Криминал13 минут чтения

«Пошел на хуй. Ты в курсе, что у меня телевидение? Или ты забыл, или ты не знал? Ты думал. Я тебе уже говорил, Артем, тебе думать еще рано. Ты выполняй пока, думать будешь, когда научишься», — сказал он по телефону подчиненному, который позвонил Таджибаеву во время съемок.

Собеседница РИА «Новости» из дирекции благоустройства заявила, что она «лично о таком видео ничего не знает».

