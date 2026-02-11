EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ сообщили о новой схеме заработка «бога Кузи»

2 минуты чтения 12:30

Лидер секты «бога Кузи» Андрей Попов после освобождения из колонии мог выстроить новую схему заработка, связанную с сетью массажных салонов с эротическими услугами. Об этом говорится в расследовании близкого к силовикам издания Baza. По данным журналистов, ежемесячный оборот такой сети может превышать 12 миллионов рублей.

Как отмечает издание, в этой схеме предположительно участвуют не менее 20 женщин, многие из которых ранее входили в ближайшее окружение Попова и привлекались по уголовному делу о секте «бога Кузи». Среди них — скрипачка и заслуженная артистка России Анастасия Чеботарева, осужденная вместе с ним.

По информации Baza, после освобождения последовательницы практически синхронно сменили сферу деятельности. На специализированных сайтах появились анкеты «массажисток», «телесных терапевтов» и тантрических практиков. В объявлениях предлагаются различные виды массажа, а при личной встрече, как пишет издание, и интимные услуги. Прием клиентов ведется в одних и тех же квартирах в Москве и Подмосковье.

Бог по имени Кузя
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
Общество26 минут чтения

Один из журналистов под видом клиента посетил одну из таких квартир. Его приняла Анастасия Чеботарева. Во время сеанса массажа она не только предлагала дополнительные интимные услуги, но и рекомендовала обратиться к своему духовнику — «иеромонаху Николаю». Она описала его как почти незрячего старца, живущего в уединении и обладающего «даром прозорливости». Издание отмечает, что это описание пересекается с фактами из биографии Попова, который ранее рассказывал о проблемах со зрением и пережитых клинических смертях. По версии журналистов, «иеромонах Николай» может быть новым образом самого Попова. 

Кроме сети массажных услуг, в расследовании упоминается проект «Школа целителя Ивиаса». Под этим брендом, как пишет Baza, продвигаются книги, лекции, «целительские практики» и картины, которые, по утверждению последователей, создаются в молитвенном состоянии без осознанного контроля — «отпущенной рукой». 

Стоимость картин составляет около 10 тысяч рублей, книги продаются по 500 рублей. Также предлагаются платные молебны сроком на полгода или год, которые можно заказать дистанционно. Активность ведется через сайт и телеграм-каналы, где публикуются молитвы, религиозные стихи и аудиозаписи с рассуждениями на духовные темы. В комментариях пользователи обращаются с просьбами о помощи, в том числе при тяжелых заболеваниях.

Легендарная Наталья
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
Общество7 минут чтения

По данным Baza, участницы сети продолжают действовать согласованно. Они появляются в объявлениях друг у друга, предлагают совместные услуги и поддерживают связь с прежним кругом адептов. Издание также приводит слова консьержей и соседей, которые рассказывают о регулярных визитах клиентов и том, что активность в квартирах сохраняется.

Андрей Попов был задержан в 2014 году. В 2018 году суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и создании религиозной организации, связанной с насилием. В 2019 году он вышел на свободу с учетом времени, проведенного в СИЗО. В 2021 году к двум годам и семи месяцам колонии была приговорена и Анастасия Чеботарева. Публичных комментариев Попова по поводу расследования не приводится. По информации издания, он проживает в Подмосковье и поддерживает связь с последователями через ближайшее окружение.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Легендарная Наталья
Общество
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
00:01
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01 10 февраля
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01 9 февраля
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Интернет и мемы
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
00:01 6 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
СМИ: у Кадырова отказали почки
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
СМИ: у Кадырова отказали почки
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»