СМИ сообщили о новой схеме заработка «бога Кузи»

Лидер секты «бога Кузи» Андрей Попов после освобождения из колонии мог выстроить новую схему заработка, связанную с сетью массажных салонов с эротическими услугами. Об этом говорится в расследовании близкого к силовикам издания Baza. По данным журналистов, ежемесячный оборот такой сети может превышать 12 миллионов рублей.

Как отмечает издание, в этой схеме предположительно участвуют не менее 20 женщин, многие из которых ранее входили в ближайшее окружение Попова и привлекались по уголовному делу о секте «бога Кузи». Среди них — скрипачка и заслуженная артистка России Анастасия Чеботарева, осужденная вместе с ним.

По информации Baza, после освобождения последовательницы практически синхронно сменили сферу деятельности. На специализированных сайтах появились анкеты «массажисток», «телесных терапевтов» и тантрических практиков. В объявлениях предлагаются различные виды массажа, а при личной встрече, как пишет издание, и интимные услуги. Прием клиентов ведется в одних и тех же квартирах в Москве и Подмосковье.

Один из журналистов под видом клиента посетил одну из таких квартир. Его приняла Анастасия Чеботарева. Во время сеанса массажа она не только предлагала дополнительные интимные услуги, но и рекомендовала обратиться к своему духовнику — «иеромонаху Николаю». Она описала его как почти незрячего старца, живущего в уединении и обладающего «даром прозорливости». Издание отмечает, что это описание пересекается с фактами из биографии Попова, который ранее рассказывал о проблемах со зрением и пережитых клинических смертях. По версии журналистов, «иеромонах Николай» может быть новым образом самого Попова.

Кроме сети массажных услуг, в расследовании упоминается проект «Школа целителя Ивиаса». Под этим брендом, как пишет Baza, продвигаются книги, лекции, «целительские практики» и картины, которые, по утверждению последователей, создаются в молитвенном состоянии без осознанного контроля — «отпущенной рукой».

Стоимость картин составляет около 10 тысяч рублей, книги продаются по 500 рублей. Также предлагаются платные молебны сроком на полгода или год, которые можно заказать дистанционно. Активность ведется через сайт и телеграм-каналы, где публикуются молитвы, религиозные стихи и аудиозаписи с рассуждениями на духовные темы. В комментариях пользователи обращаются с просьбами о помощи, в том числе при тяжелых заболеваниях.

По данным Baza, участницы сети продолжают действовать согласованно. Они появляются в объявлениях друг у друга, предлагают совместные услуги и поддерживают связь с прежним кругом адептов. Издание также приводит слова консьержей и соседей, которые рассказывают о регулярных визитах клиентов и том, что активность в квартирах сохраняется.

Андрей Попов был задержан в 2014 году. В 2018 году суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и создании религиозной организации, связанной с насилием. В 2019 году он вышел на свободу с учетом времени, проведенного в СИЗО. В 2021 году к двум годам и семи месяцам колонии была приговорена и Анастасия Чеботарева. Публичных комментариев Попова по поводу расследования не приводится. По информации издания, он проживает в Подмосковье и поддерживает связь с последователями через ближайшее окружение.