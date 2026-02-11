EN
Лечивший Навального после отравления врач рассказал о запрете на профессию в Латвии

14:29

Анестезиолог-реаниматолог из Москвы Александр Полупан, который входил в состав консилиума врачей, пытавшихся поставить диагноз Алексею Навальному после его отравления «Новичком» в 2020 году и решавших вопрос о его транспортировке в Германию, рассказал «Настоящему времени» и ютуб-каналу «И Грянул Грэм» о своем отъезде из России и о попытках устроиться на работу в Риге.

По словам Полупана, первый раз он уехал из России в Латвию после начала войны в Украине. После он вернулся в Россию и вскоре дал интервью, в котором рассказал о событиях в Омске, и при очередной попытке выехать его не выпустили за границу. 

Полупан окончательно перебрался в Латвию в 2023 году. Там он работал волонтером в детской больнице. В прошлом году он сдал экзамен по латышскому и получил лицензию врача, надеясь начать работать по специальности с января этого года.

«С Нового года я планировал начать работать в новом отделении реанимации, которое открывается в больнице в Риге. Они меня сами позвали прямо во время экзамена. А затем получил отказ. Я потом написал персональный запрос в СГБ, приложил всю свою биографию, рассказал чем занимался в Риге, что в целом в Латвии я ни в чем плохом замечен не был, только в хорошем. Они сказали: “Спасибо за предоставленную информацию, но мы не видим оснований для того, чтобы сделать для вас исключение”», — рассказал Полупан.

Летом прошлого года Латвия запретила гражданам России и Беларуси работать на объектах «критической инфраструктуры» в стране. К ним отнесли в том числе крупные больницы. Исключение касается только тех, кому СГБ Латвии выдаст соответствующее разрешение, но пока о таких случаях не сообщалось.

«В моем случае это фактически ставит крест на возможность работать в Латвии, потому что реанимация есть только в крупных государственных клиниках», — рассказал Полупан и добавил, что сейчас он ждет ответа по еще одному запросу в СГБ относительно работы в Лиепае. Врач считает, что ему вряд ли выдадут это разрешение, поэтому он начал учить немецкий и допустил переезд в Швейцарию. 

СМИ отмечают, что Полупан оказался не единственным россиянином, который пострадал из-за новых правил: сейчас известно о десятках уволенных работников больниц в разных городах Латвии.

