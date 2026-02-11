«Тюрьмы для похудения» со строгим режимом завирусились в соцсетях

В сети активно обсуждают так называемые «лагеря для похудения» в Китае. Это учреждения, которые предлагают интенсивные программы снижения веса с проживанием на территории центра. В соцсетях их нередко называют «тюрьмами» из-за строгого распорядка, изоляции и жесткого контроля за участниками. О популярном явлении пишет NDTV.

Издание приводит историю австралийской блогерши, которая задокументировала свое пребывание в одном из таких центров. По ее словам, она уволилась с высокооплачиваемой работы в Австралии и переехала в Китай, чтобы изменить образ жизни и выйти из привычной рутины.

В опубликованных видео она подробно показала распорядок дня в такой «тюрьме для похудения». Подъем — в 7:30 утра, затем обязательное взвешивание. После этого участники занимаются аэробикой, а позже переходят к кардио- и силовым тренировкам. Первый прием пищи — около 11:15: четыре яйца, ломтик хлеба, половина помидора и огурец.

На обед, по ее словам, подавали тушеную утку, корень лотоса, обжаренные овощи, морковь и банан. Затем следуют почти два часа высокоинтенсивных занятий и тренировки на велотренажерах. День завершается легким ужином из овощей и финальным взвешиванием. Таким образом, суммарная продолжительность физических нагрузок для «постояльцев» может достигать 12 часов в сутки.

За четыре недели проживания в китайском центре блогерша похудела на шесть килограммов — с 85,6 до 79,6 килограмма. В комментариях пользователи по-разному отреагировали на ее трансформацию. Одни поздравляют с результатом, другие сомневаются, что такой режим можно сохранить в долгосрочной перспективе.

По информации NDTV, программы обычно длятся от 14 до 28 дней и стоят около 1000 долларов. В эту сумму входят проживание, питание и тренировки. Участники живут в общих комнатах и не могут свободно покидать территорию центра.