EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

«Тюрьмы для похудения» со строгим режимом завирусились в соцсетях

2 минуты чтения 13:49

В сети активно обсуждают так называемые «лагеря для похудения» в Китае. Это учреждения, которые предлагают интенсивные программы снижения веса с проживанием на территории центра. В соцсетях их нередко называют «тюрьмами» из-за строгого распорядка, изоляции и жесткого контроля за участниками. О популярном явлении пишет NDTV.

Легендарная Наталья
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
Общество7 минут чтения

Издание приводит историю австралийской блогерши, которая задокументировала свое пребывание в одном из таких центров. По ее словам, она уволилась с высокооплачиваемой работы в Австралии и переехала в Китай, чтобы изменить образ жизни и выйти из привычной рутины.

В опубликованных видео она подробно показала распорядок дня в такой «тюрьме для похудения». Подъем — в 7:30 утра, затем обязательное взвешивание. После этого участники занимаются аэробикой, а позже переходят к кардио- и силовым тренировкам. Первый прием пищи — около 11:15: четыре яйца, ломтик хлеба, половина помидора и огурец.

На обед, по ее словам, подавали тушеную утку, корень лотоса, обжаренные овощи, морковь и банан. Затем следуют почти два часа высокоинтенсивных занятий и тренировки на велотренажерах. День завершается легким ужином из овощей и финальным взвешиванием. Таким образом, суммарная продолжительность физических нагрузок для «постояльцев» может достигать 12 часов в сутки. 

Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
Экономика8 минут чтения

За четыре недели проживания в китайском центре блогерша похудела на шесть килограммов — с 85,6 до 79,6 килограмма. В комментариях пользователи по-разному отреагировали на ее трансформацию. Одни поздравляют с результатом, другие сомневаются, что такой режим можно сохранить в долгосрочной перспективе.

По информации NDTV, программы обычно длятся от 14 до 28 дней и стоят около 1000 долларов. В эту сумму входят проживание, питание и тренировки. Участники живут в общих комнатах и не могут свободно покидать территорию центра.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Легендарная Наталья
Общество
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
00:01
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01 10 февраля
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01 9 февраля
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Интернет и мемы
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
00:01 6 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
СМИ: у Кадырова отказали почки
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
СМИ: у Кадырова отказали почки
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»