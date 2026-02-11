EN
СМИ сообщили о сокращении зарплат в России

2 минуты чтения 15:12 | Обновлено: 15:27

В 2025 году многие компании начали сокращать расходы на персонал — это видно в их финансовой отчетности, отмечает RTVI, ссылаясь на  данные СПАРК по более чем двум тысячам организаций с выручкой от 100 миллионов рублей.

Журналисты рассказали, что информацию о выплатах сотрудникам за 2024 и 2025 годы раскрыли 336 компаний, а полные данные по выручке и оплате труда были у 335 организаций. Четверть этих компаний снизили расходы по строке «оплата труда» в 2025 году.

При этом у 35 компаний, или около 10%, выручка выросла, а выплаты персоналу сократились, говорится в материале. Если учитывать также чистую прибыль, то 17 компаний показали рост выручки и прибыли, но одновременно уменьшили расходы на сотрудников.

Показатель «оплата труда» в отчетности общий и не позволяет понять, что именно сократили — оклады или премии, отметили журналисты. Однако опрошенные RTVI эксперты пояснили, что чаще всего компании уменьшают именно переменную часть зарплаты: бонусы, премии и выплаты по KPI.

Как следует из результата опроса Т-Бизнес Секретов среди 700 представителей бизнеса, 54% предпринимателей по итогам 2025 года не планировали выплачивать премии, 30% собирались премировать всех сотрудников, 16% — только часть коллектива.

Несмотря на рост выручки в ряде компаний, бизнес действует осторожно, отметил в разговоре с RTVI научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Кирилл Черновол.

По данным на 1 июля 2025 года чистая прибыль организаций составила 16 триллионов рублей, что на 8,3% меньше, чем годом ранее, говорится в материале. При этом доходы выросли на 19% — до 471 триллиона рублей. Это означает, что при росте оборотов прибыль может снижаться, и компании начинают экономить на фонде оплаты труда.

Безработица в 2025 году держалась на уровне 2,1–2,2%, однако рынок труда неоднороден, подчеркнули журналисты. Дефицит кадров сохраняется в промышленности, строительстве, транспорте и медицине, тогда как в офисных сферах конкуренция за вакансии усилилась, рассказал Черновол.

В результате первыми под сокращение бонусов попадают сотрудники с высокой долей переменной части — продажи, менеджмент, проектные роли и часть офисного персонала. При этом работодатели стараются не снижать фиксированные оклады, так как это несет репутационные и юридические риски.

