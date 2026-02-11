EN
Общество

СМИ сообщили о растущем тренде на смену профессии

2 минуты чтения 11:19

Все больше специалистов с высшим образованием отказываются от офисной карьеры и переходят в прикладные и рабочие сферы. О растущем тренде пишет The Guardian. Издание ссылается на исследования рынка труда и приводит истории людей, решившихся на смену профессии. Многие из них объясняют свой выбор нестабильностью в профессиональном секторе и сокращением вакансий на фоне внедрения технологий искусственного интеллекта.

Так, жительница Калифорнии Жаклин Боуман много лет зарабатывала текстами — работала в журналистике и контент-маркетинге. В последние годы, по ее словам, заказов стало меньше, а часть клиентов предлагала ей редактировать материалы, подготовленные нейросетями, за более низкий гонорар.  При этом такая работа занимала больше времени, поскольку тексты требовали тщательной проверки и переработки.

К 2025 году Боуман решила сменить профессию и стать стать семейным психологом. и Она признает, что и эта сфера частично затронута развитием ИИ, однако считает, что многие люди по-прежнему предпочтут обращаться к живому специалисту. «Есть люди, которые скажут: ИИ лишил меня работы, я не пойду к ИИ-терапевту», — приводит издание ее слова.

52-летняя Джанет Финстра из шведского Мальме более десяти лет занималась академической редактурой. Когда в ее сфере начали обсуждать активное внедрение автоматизированных инструментов, она поступила в кулинарную школу. Сейчас Финстра работает в пекарне. В моменте ей пришлось согласиться на снижение дохода и более тяжелые условия труда, но она чувствует себя более защищенной.

Еще один собеседник The Guardian, 39-летний британский специалист по охране труда, после 15 лет в профессии переучился на электрика. Он рассказал, что часть его прежней работы начали автоматизировать, и в будущем это может сократить потребность в подобных должностях.

Тенденцию подтверждают и данные исследований, отмечает издание. В отчете Министерства образования Великобритании за 2023 год говорится, что профессиональные и административные должности — в том числе в финансах и праве — наиболее уязвимы к автоматизации. Аналогичные выводы содержатся в исследовании King’s College London, опубликованном в 2025 году. Авторы предполагают, что заметное снижение занятости и заработков может затронуть сферу разработки программного обеспечения и управленческий консалтинг.

В свою очередь, Business Insider пишет, что на фоне автоматизации и сокращения части офисных позиций в технологическом секторе растет спрос на специалистов по коммуникациям и сторителлингу. Компании готовы платить сотни тысяч долларов директорам по коммуникациям и экспертам, способным управлять репутацией компанией в онлайне.

По данным издания, в 2024–2025 годах увеличилось число вакансий, в которых среди  требований указаны навыки «сторителлинга», а медианный доход директоров по коммуникациям в крупных компаниях составил 400–450 тысяч долларов в год.

