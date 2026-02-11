Россиянин принимал ванну с температурой и утонул

На севере Москвы в собственной ванне утонул 25-летний россиянин, сообщило издание «МК».

По информации журналистов, тело юноши обнаружила его девушка, вернувшаяся вечером домой. В день смерти молодой человек обратился в медицинское учреждение с жалобами на высокую температуру — 39 градусов — и получил больничный лист.

После этого он вернулся домой и по совету подруги решил принять ванну. По предварительным данным, которые привело «МК», причиной смерти стала дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

Имя юноши журналисты не раскрыли, однако отметили, что он переехал в Москву из Брянской области и жил в квартире на Бескудниковском бульваре на севере города.

Каннибал с улицы Орджоникидзе Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки Криминал 13 минут чтения

Ранее стало известно, что в поле в Саратовской области обнаружили тело пропавшего ранее подростка. По данным СМИ, погибшего нашел тракторист, а мальчик, предположительно, замерз насмерть.

Подросток, живший в селе Привольное Ровенского района на левом берегу Волги, пропал 5 февраля. В тот же день были начаты поиски, в которых участвовали полицейские, волонтеры из шести регионов России и местные жители. В спасательной операции были также задействованы беспилотники и снегоходы. Радиус поиска достиг 40 километров от места пропажи.

Работа полицейских и волонтеров осложнялась погодными условиями — снег в некоторых местах в районе поиска был выше колена. Сначала поисками управляли добровольцы саратовского подразделения отряда «Лиза Алерт», но позже руководство операцией возглавили волонтеры из Москвы. В итоге тело нашли в поле, которое находится в семи километрах «в восточном направлении» от села Ревино Красноармейского района.