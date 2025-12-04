EN
Общество

Помощник Путина рассказал об изменившем его взгляды на капибар факте

2 минуты чтения 12:40

Бывший министр культуры, а ныне помощник Владимира Путина, автор учебников по истории и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский рассказал ТАСС о моменте, который радикально изменил его представление о капибарах.

«Я раньше думал, что капибара — это название мягких игрушек, что-то такое мохнатое, как Чебурашка. Но недавно я узнал, что капибара — это животное. Меня моя дочь просветила и показала мне фотографии», — заявил Мединский. 

Теперь помощник Путина собирается посмотреть на капибар вживую. Для этого он хочет сходить к ним «на экскурсию» вместе с дочерью. «Век живи — век учись», — заключил Мединский.

Капибара считается самыми большими грызунами на Земле. Особую роль в их популяризации сыграли жители Японии, где эти животные родом из Южной Америки стало местными звездами в 1980-х годах. Сейчас капибар нередко превращают в мемы, а в 2023 году появился трек Capybara, созданный москвичом Алексеем Плужниковым под псевдонимом «Сто-Личный Она-Нас».

С 2012 по 2020 год Владимир Мединский занимал должность главы Министерства культуры, после чего был назначен помощником Путина. В 2024 году он вошел в Совет при Путине по культуре и искусству. В 2022 году Мединский возглавил российскую делегацию на переговорах с Украиной, которые прошли в Турции. Тогда сторонам не удалось добиться значимых результатов. Неделю назад Путин снова поручил Мединскому заниматься переговорами с Украиной.

Мединский имеет докторскую степень по истории. За свою карьеру он работал в российском посольстве в США, был преподавателем в МГИМО, избирался в депутаты Госдумы и писал учебники по истории. Сейчас он также является председателем Российского военно-исторического общества.

