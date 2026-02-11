EN
СМИ сообщили о планах Киева направить делегацию в Москву

2 минуты чтения 13:54 | Обновлено: 14:09

Киев рассматривает возможность направить делегацию в Москву для переговоров по урегулированию ситуации в Украине. Об этом сообщает издание Times of Ukraine со ссылкой на источники.

По данным издания, обсуждается вариант отправки украинской делегации «прямо к Путину в Москву», чтобы ускорить мирный переговорный процесс. В публикации утверждается, что переговорщиков могут вывезти из Киева в Польшу, откуда они вместе с представителями американской стороны направятся самолетом в московский аэропорт «Внуково».

Times of Ukraine также пишет, что в качестве возможных гарантов безопасности рассматриваются спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Предполагается, что именно они могут сопровождать делегацию.

Отдельно отмечается, что под вопросом остается участие главы офиса Владимира Зеленского и экс-главы украинской военной разведки Кирилла Буданова. В 2023 году Россия заочно «арестовала» его.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Украина начала готовиться к президентским выборам, которые могут пройти одновременно с референдумом по мирному соглашению с Россией. По информации издания, обсуждение активизировалось на фоне давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Как утверждают источники, он настаивает на проведении голосований до середины мая.

Издание отмечает, что Владимир Зеленский может объявить о дате выборов 24 февраля — в годовщину начала полномасштабной войны. При этом эксперты отмечают, что реализация ускоренного графика будет зависеть от хода мирных переговоров и условий безопасности, а подготовка к голосованию в условиях военного положения потребует значительных организационных усилий.

