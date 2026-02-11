Евросоюз предложил тотальный запрет любых операций с криптовалютой для России

Страны Европейского союза обсуждают возможность заблокировать все криптовалютные операции, связанные с Россией. Таким образом Евросоюз планирует перейти от точечных запретов к всеобъемлющему, сообщает Financial Times со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии.

Издание отмечает, что Кремль использует криптовалюту для обхода экономических санкций. Из-за этого в Брюсселе предложили запретить любые взаимодействия с российскими криптосервисами.

«Любые дальнейшие включения в список отдельных провайдеров криптоактивов, по всей видимости, приведут к созданию новых структур для обхода этих ограничений», — говорится в документе.

Беглый молдавский олигарх помог вывести из России миллиарды долларов Он связан с Кремлем и работает с главным банком российской оборонки Политика 6 минут чтения

Поэтому, по данным Financial Times, Еврокомиссия предлагает перейти к полному запрету на сотрудничество с российскими поставщиками услуг в сфере криптоактивов вместо того, чтобы избирательно блокировать новые сервисы, которые появляются после введения санкций.

Главное целью может стать платежная платформа A7 и связанный с ней рублевый стейблкоин A7A5. Несмотря на то, что криптоактив юридически зарегистрирован в Киргизии, в ЕС все равно намерены запретить любые операции с платформой.

Рублевый стейблкоин A7A5 запустился в январе 2025 года. По данным аналитической компании Eliptic, менее чем за год общий объем его транзакций превысил 100 миллиардов долларов, а всего было обработано около 250 000 транзакций.

С июля 2025 года платформа находится под санкциями Европейского союза. По мнению ЕС, стейблкоин A7A5 «создан в связи с российским финансированием и используется для обхода санкций, связанных с действиями России». В августе ограничения против него ввели и США.

Также предполагается, что платежная платформу A7 могла обеспечить почти пятую часть внешнеторговых операций российских компаний. По своему нестандартному принципу трансграничных расчетов она напоминает игру в «Монополию».