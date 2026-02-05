СМИ сравнили российский способ расчетов во внешней торговле с игрой в «Монополию»

Платежная платформа A7 могла обеспечить почти пятую часть внешнеторговых операций российских компаний. При этом совокупный объем связанных с ней транзакций превысил 100 миллиардов долларов. Такие данные приводит Financial Times.

Как отмечает издание, A7 использует нестандартную схему трансграничных расчетов, основанную на векселях и цифровом токене A7A5 — криптовалюте, привязанной к рублю и обеспеченной депозитами в российском банке ПСБ. Векселя представляют собой физические документы с ультрафиолетовыми метками и QR-кодами для проверки подлинности. Их владельцы могут обменять бумаги на рубли в офисах A7 в России либо на иностранную валюту за границей.

Financial Times проводит параллель с деньгами из настольной игры «Монополия», описывая эти векселя как ярко оформленные стилизованные банкноты. Аналитическая компания Elliptic подсчитала, что около 2300 таких бумаг были конвертированы в токен A7A5 на сумму 8,6 миллиона долларов, тогда как совокупный объем транзакций, связанных с системой, превысил 100 миллиардов долларов.

Платформа A7 была запущена в 2024 году и принадлежит компании «А7-агент», генеральным директором которой является молдавский бизнесмен Илан Шор. Компания заявляет, что сопровождает международные платежи с комиссией 0,3%. Основными валютами расчетов называются юани, доллары США, евро и дирхамы ОАЭ, однако при дополнительной проработке возможны и другие валюты.

По данным ПСБ, выступающего совладельцем компании, за первое полугодие 2025 года объем транзакций через A7 превысил 7,5 триллиона рублей. Сама платформа утверждает, что к концу года на нее приходилось почти 19% общего объема внешнеторговых операций российских компаний. Опрошенные Financial Times эксперты отмечают, что эти данные трудно проверить, однако называют их правдоподобными.

В компании A7 заявляют, что осуществляет трансграничные переводы без использования системы SWIFT, но конкретных механизмов не раскрывают. По оценке TRM Labs, часть операций могла проводиться через промежуточные криптокошельки.С июля 2025 года платформа находится под санкциями Европейского союза, а в августе ограничения против нее ввели США. В ЕС указывали на «многочисленные связи» платформы с Россией.