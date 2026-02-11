СМИ: крупнейший иностранный банк надеялся на быструю победу России в Украине

Оставшийся в России после начала полномасштабного вторжения в Украину Райффайзен Банк заработал в стране миллиарды долларов. Анонимный источник Bloomberg рассказал, что изначально руководство банка рассчитывало на быструю победу России в этой войне.

По его словам, банк предполагал, что после победы России все «вернется в норму», однако по мере развития военного конфликта руководство Райффайзена стало опасаться негативной реакции как со стороны общественности, так и со стороны сотрудников, поскольку передача миллиардных активов Владимиру Путину была бы неприемлема.

Гендиректор Raiffeisen Bank International, который управляет российской «дочкой», Йоханн Штробль рассказал изданию, что Райффайзен не смог вывести заработанные за время войны в Украине миллиарды долларов, а также не смог продать подразделение, даже по цене, установленной Кремлем, — в два раза меньшей, нежели реальная стоимость.

Bloomberg пишет, что после начала вторжения Штробль постоянно встречался с советниками, регулирующими органами и акционерами, чтобы разработать планы действий на случай, если российское правительство конфискует активы банка. Вскоре Райффайзен приостановил кредитование в России, стремясь разорвать любые оставшиеся трансграничные связи и фактически заблокировав деятельность подразделения.

Сейчас Райффайзен Банк не выплачивает проценты по сберегательным счетам, чтобы отпугнуть россиян, стремящихся избежать ненадежных отечественных кредиторов. При этом граждане России по-прежнему хранят в банке более 10 миллиардов евро. Эти деньги Райффайзен размещает в российском Центробанке.

Отмечается, что дистанционное закрытие банка в России может быть сопряжено с трудностями, однако критики утверждают, что Райффайзен должен свернуть свою деятельность в воюющей стране. Так, системы банка использовались для закупки сибирского газа и обработки платежей для российских компаний, поставляющих продукцию оборонным подрядчикам, что косвенно связывало Райффайзен с подсанкционными организациями. Кроме того, налоги, которые банк платит в российскую казну со своей прибыли, помогают финансировать военные действия.

По словам Штробля, любая сделка с Райффайзеном потребует одобрения пяти сторон: регуляторов рынка в Австрии, России, США и Европе, а также Владимира Путина. Bloomberg пишет, что летом Штробль покинет пост гендиректора, но его преемник вряд ли серьезно изменит политику банка.