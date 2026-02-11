Богомолов подал в отставку с поста ректора Школы-студии МХАТ

Режиссер Константин Богомолов попросил министра культуры Ольгу Любимову освободить его от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Он опубликовал соответствующий пост в своем телеграм-канале утром 11 февраля.

«Дорогие друзья, я попросил Министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии. От сердца желаю Школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения», — написал режиссер.

Как пишет РБК со ссылкой на источники, такое решение Богомолова может быть связано с давлением со стороны профессионального сообщества. В свою очередь, по данным ТАСС, режиссер попросил освободить его от должности из-за невозможности совмещать две руководящие позиции. Помимо работы в вузе, он занимает пост художественного руководителя Театра на Бронной. Сам Богомолов публично причины ухода не уточнил.

Константин Богомолов был назначен и.о. ректора МХАТ 23 января, после смерти прежнего ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого. В Министерстве культуры тогда заявляли, что он соответствует квалификационным требованиям и обладает необходимыми компетенциями. Трудовой договор с режиссером был заключен до проведения выборов ректора, который по уставу избирается коллективом и утверждается Минкультом.

Однако, после объявления об этом назначении выпускники Школы-студии МХАТ направили обращение к министру культуры с просьбой пересмотреть решение. В письме подчеркивалось, что предыдущие руководители учебного заведения были «корневыми мхатовцами», а назначение Богомолова «нарушает традицию преемственности». Режиссер в ответ заявил, что деление на «своих» и «чужих» превращает Школу-студию в «секту», и призвал обсуждать не происхождение, а эффективность управления.

На фоне отставки Богомолова ТАСС обнародовал список претендентов на пост ректора. Среди них — артисты Сергей Безруков и Дмитрий Певцов. Один из собеседников агентства отметил, что изначально выбор стоял между Богомоловым, Певцовым и Безруковым. Также, по информации ТАСС, возможным кандидатом называют художественного руководителя Театра имени Пушкина Евгения Писарева, который преподает в Школе-студии и, по словам источников, тесно связан с ее традицией.

Сам Писарев в разговоре с РБК заявил, что предложений возглавить учебное заведение ему не поступало. Дата выборов ректора Школы-студии МХАТ пока не определена.