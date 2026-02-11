EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Богомолов подал в отставку с поста ректора Школы-студии МХАТ

2 минуты чтения 15:04

Режиссер Константин Богомолов попросил министра культуры Ольгу Любимову освободить его от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Он опубликовал соответствующий пост в своем телеграм-канале утром 11 февраля.

«Дорогие друзья, я попросил Министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии. От сердца желаю Школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения», — написал режиссер.

Как пишет РБК со ссылкой на источники, такое решение Богомолова может быть связано с давлением со стороны профессионального сообщества. В свою очередь, по данным ТАСС, режиссер попросил освободить его от должности из-за невозможности совмещать две руководящие позиции. Помимо работы в вузе, он занимает пост художественного руководителя Театра на Бронной. Сам Богомолов публично причины ухода не уточнил.

Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
Экономика8 минут чтения

Константин Богомолов был назначен и.о. ректора МХАТ 23 января, после смерти прежнего ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого. В Министерстве культуры тогда заявляли, что он соответствует квалификационным требованиям и обладает необходимыми компетенциями. Трудовой договор с режиссером был заключен до проведения выборов ректора, который по уставу избирается коллективом и утверждается Минкультом.

Однако, после объявления об этом назначении выпускники Школы-студии МХАТ направили обращение к министру культуры с просьбой пересмотреть решение. В письме подчеркивалось, что предыдущие руководители учебного заведения были «корневыми мхатовцами», а назначение Богомолова «нарушает традицию преемственности». Режиссер в ответ заявил, что деление на «своих» и «чужих» превращает Школу-студию в «секту», и призвал обсуждать не происхождение, а эффективность управления.

Легендарная Наталья
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
Общество7 минут чтения

На фоне отставки Богомолова ТАСС обнародовал список претендентов на пост ректора. Среди них — артисты Сергей Безруков и Дмитрий Певцов. Один из собеседников агентства отметил, что изначально выбор стоял между Богомоловым, Певцовым и Безруковым. Также, по информации ТАСС, возможным кандидатом называют художественного руководителя Театра имени Пушкина Евгения Писарева, который преподает в Школе-студии и, по словам источников, тесно связан с ее традицией.

Сам Писарев в разговоре с РБК заявил, что предложений возглавить учебное заведение ему не поступало. Дата выборов ректора Школы-студии МХАТ пока не определена.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Легендарная Наталья
Общество
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
00:01
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01 10 февраля
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01 9 февраля
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Интернет и мемы
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
00:01 6 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
СМИ: у Кадырова отказали почки
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
СМИ: у Кадырова отказали почки
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»