Воспитательницу элитного детсада Москвы обвинили в применении силы к детям

В московском частном детском саду Friendly Preschool сотрудница силой принуждала детей ко сну, накрывая их одеялом и не давая возможности пошевелиться. Об этом пишут телеграм-канал Baza и RT.

В распоряжении Baza появилось видео, на котором женщина, которую называют воспитательницей, крепко держит укутанного одеялом ребенка и прижимает его к кровати своим весом. Ребенок в этот момент безуспешно пытается сопротивляться.

Родителям в садике объяснили, что это особая техника «тяжелого одеяла» для детей с высокой возбудимостью и сенсорными особенностями восприятия, которая успокаивает их, помогает уснуть и улучшает качество сна, пишет Baza.

Сообщается, что родители ранее заметили синяки и ссадины на руках своих детей. Руководство, по их словам, на жалобы никак не отреагировало и сослалось на подписанные документы о «неразглашении». RT сообщает, что одна из родительниц открыла записи с камер видеонаблюдения и увидела, как помощница воспитателя во время тихого часа силой принуждает детей ко сну.

«Несмотря на работающие камеры и на то, что помощник воспитателя даже проходила полиграф на применение физического и психологического насилия, как и все сотрудники, ситуация, к сожалению, произошла. Сотрудник уволен. Мы всегда за открытость и прозрачность. Ребенок продолжает посещать детский сад, мы находимся в контакте с этой семьей», — рассказали RT в администрации частного детского сада.

Руководство дошкольного учреждения также заверило, что в ближайшее время в систему видеонаблюдения будет внедрен искусственный интеллект, который сможет анализировать движения и выявлять поведенческие аномалии, например, резкие перемещения, толчки или падения. В случае обнаружения опасной ситуации система будет заранее отправлять сигнал администратору, сообщили RT в администрации детского сада.

Baza пишет, что родители готовят коллективную жалобу в прокуратуру. Следственный комитет отчитался, что уже начал проверку. На ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он потребовал доложить о ходе проверки «противоправных действий в отношении детей» в московском детском саду.

Элитный частный детский сад, по информации Baza, принадлежит известной в Москве сети Friendly Preschool, где ежемесячная плата составляет 60 тысяч рублей. Кроме того, как отмечается, родители должны оплатить вступительный взнос в размере 80 тысяч рублей.