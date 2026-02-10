EN
СМИ рассказали о трудностях российского наступления

14:21 | Обновлено: 14:58

Российское наступление в Украине осложняется нехваткой личного состава, возникшей из-за возросших потерь армии, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

В 2025 году контракт с российским Минобороны заключили 423 тысячи человек, такой же план установлен и на текущий год, говорил в январе зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По данным журналистов, Россия пока выполняет план по отправке на фронт 35 тысяч военных каждый месяц. Однако 90% новобранцев заменяют погибших на поле боя, подчеркивает FT, ссылаясь на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

В последние месяцы потери России выросли еще сильнее. По словам президента Украины Владимира Зеленского, ежемесячно гибнут или получают ранения порядка 30-35 тысяч российских военных. Такие же цифры привели источники журналистов среди западных чиновников.

Чтобы восполнить эти потери, федеральные и региональные российские власти выплачивают согласившимся заключить контракт с Минобороны суммы, эквивалентные средней зарплате за несколько лет. Но даже несмотря на это России приходится отправлять на войну осужденных и срочников, добавляет FT.

Помимо этого, по данным Frontelligence Insight, сейчас уровень дезертирства в российской армии достиг самого высокого уровня за почти четыре года войны.

Увеличение потерь в материале связывается с несколькими факторами. В частности, в отчете латвийской разведки говорится, что порядка 70-80% потерь с обеих сторон сейчас связаны с использованием беспилотников.

Помимо этого, российская армия предпочитает механизированным атакам легкие механизированные атаки, атаки пехоты, а также тактику проникновения для прорыва украинских позиций, отметили журналисты.

По словам бывшего украинского офицера, возглавляющего Frontelligence Insight, российские командиры подталкивают свои войска к постепенному продвижению вперед, что приводит к более высоким потерям. «Они используют свои ресурсы сверх разумных пределов, что приводит к жертвам, которых часто можно было бы избежать», — сказал он.

Старший сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман отметил, что проблемы с рекрутингом новобранцев приведут к тому, что России все сложнее будет продолжать наступление в Украине. По его словам, в какой-то момент у Минобороны закончатся люди, готовые участвовать в войне ради выплат.

