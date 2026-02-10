EN
Европа составит список требований к России в рамках мирного договора

21:04

Глава евродипломатии Кая Каллас предложит список уступок, которые Европа должна потребовать от России в рамках урегулирования конфликта в Украине. Об этом она сообщила журналистам, передает Reuters.

«Все участники переговоров, включая россиян и американцев, должны понимать, что [для принятия решения] необходимо согласие европейцев. И для этого у нас тоже есть условия. И эти условия мы должны ставить не украинцам, на которых и так уже оказывается большое давление, а россиянам», — заявила Каллас.

Она рассказала, что в ближайшие дни передаст список правительствам стран-членов ЕС. Отвечая на вопрос о том, что в него может войти, глава евродипломатии упомянула возвращение всех украинских детей, вывезенных во время войны, а также ограничения для российских вооруженных сил. Более подробных комментариев она не дала.

В ЕС считают, что у Европы есть рычаги влияния на Россию, отметило Reuters. В частности, речь идет примерно о 210 миллиардах евро российских активов, замороженных в европейских странах, которые могут быть использованы в рамках будущих договоренностей.

С начала войны в Украине большинство стран ЕС придерживаются политики дипломатической изоляции от России. Однако в последние месяцы некоторые государства опасаются, что ключевые решения будут приниматься в ходе переговоров между США и Россией без участия Европы, и выступают за назначения спецпредставителя Евросоюза, который будет вести прямой диалог с Москвой.

На этом фоне, к примеру, советник президента Франции по внешней политике Эммануэль Бонн на прошлой неделе посетил Москву для переговоров с российскими официальными лицами.

В то же время Каллас заявила, что прежде чем назначать специального представителя Евросоюза для переговоров с Россией, странам необходимо договориться о единой позиции. По ее словам, участие Европы в переговорах имеет смысл только в том случае, если у нее есть четкие требования к российской стороне и понимание, на каких условиях возможен устойчивый мир.

