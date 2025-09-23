EN
Общество

Зумеры занимаются сексом реже пенсионеров

14:41

Представители поколения Z занимаются сексом реже, чем их родители и даже бабушки с дедушками. А самой сексуально активной группой пока остаются миллениалы. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на несколько последних исследований.

В числе причин такого явления обозреватель британского издания называет как экономические факторы, так и современный образ жизни. Так, поколения бэби-бумеров и X, по ее словам, росли в период низкой инфляции, стабильной занятости и намного более доступного жилья. Они привыкли тратить деньги на путешествия и развлечения и сохраняют привычку к удовольствиям в зрелости. Кроме того, по мнению журналиста, гормональные препараты и препараты для лечения эректильной дисфункции делают секс доступным и в 60+, а отсутствие забот о маленьких детях освобождает время и силы. Многие пары после выхода детей из дома переживают «вторую молодость», а одинокие 50–70-летние активно пользуются сайтами знакомств.

Зумерам надоел Tinder
Зумерам надоел Tinder
Они больше не знакомятся в интернете и мечтают о случайной романтической встрече на улице
Интернет и мемы7 минут чтения

А поколение Z, по словам автора, взрослеет в других условиях. Их юность пришлась на пандемию, а повседневность сопровождают тревоги из-за климатического кризиса и новостей о войнах. Социальные сети превратили отношения в поле гендерных споров, стали популярны идентичности вроде «аромантичный» или «демисексуальный», где сексуальное влечение ограничено или отсутствует. Знакомства перешли в приложения Tinder, Bumble и Hinge, что формирует «конвейерное» отношение и страх быть «призрачно» брошенным, пишет The Independent.

Клубная культура, где прошлые поколения начинали сексуальный опыт, также утратила значение, отмечает колумнистка. Молодежь меньше пьет и считает знакомство с незнакомцами дискомфортным опытном. Есть и дополнительные барьеры. Например, многие зумеры вынуждены жить с родителями или в переполненных общежитиях. А еще — растет количество молодых людей, страдающих тревожными и депрессивными расстройствами и принимающих антидепрессанты, которые часто снижают либидо, указывает автор.

Мы три года нелегально жили в Испании
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
Общество10 минут чтения

Ранее издание The Guardian писало о том, что британские ночные заведения из-за резкого оттока посетителей массово закрываются и пытаются придумать оригинальные способы вернуть клиентов. Так, один из ночных клубов предложил гостям приходить со своим алкоголем, чтобы не тратиться в баре.

