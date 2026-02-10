Россияне начали чаще сдавать анализы

В 2025 году россияне стали заметно чаще платно сдавать лабораторные анализы, в том числе расширенные и узкоспециализированные. Об этом свидетельствуют данные крупных медицинских компаний, опубликованные «Коммерсантом».

По информации сервиса «СберЗдоровье», общее количество исследований за год выросло почти в три раза по сравнению с 2024-м. Чаще всего анализы сдавали женщины, а самой активной возрастной группой стали пациенты от 35 до 45 лет. Помимо стандартных анализов крови и мочи, россияне все чаще выбирали комплексные диагностические профили. Наибольшим спросом пользовались анализы на гормоны щитовидной железы, витамины D и B12, показатели функции печени и обмена железа.

Рост интереса к расширенной диагностике фиксируют и в Европейском медицинском центре. Там отмечают повышенный спрос на панели для раннего выявления метаболических и гормональных нарушений. Кроме того, существенно выросло число исследований, ранее считавшихся нишевыми: анализы микробиоты кишечника, диагностика инфекций ЖКТ, а также комплексные исследования на тяжелые металлы и микроэлементы. По данным клиники, за год спрос на такие тесты увеличился в несколько раз. В сети клинико-диагностических лабораторий «Будь здоров» в число самых популярных анализов также вошли исследования уровня глюкозы, креатинина и гинекологические мазки.

Эксперты связывают эти изменения с ростом внимания к профилактике и самостоятельному контролю здоровья. Управляющий директор «СберЗдоровья» Иван Виноградов отмечает, что пациенты все чаще воспринимают анализы как часть регулярного чекапа.

В то же время специалисты указывают на появление группы людей, которые сдают анализы слишком часто. По словам основателя сети клиник Grand Clinic Ольги Шуппо, речь идет о пациентах, стремящихся довести показатели «до идеала», что иногда связано с тревожностью и неверной интерпретацией результатов. Эксперты подчеркивают, что для контроля здоровья в большинстве случаев достаточно базового набора анализов.