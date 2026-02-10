СМИ определили пять шагов для вступления Украины в Евросоюз

Источники Politico в дипломатических кругах рассказали, что Евросоюз разрабатывает план, который может предоставить Украине частичное членство в блоке в 2027 году, поскольку Брюссель пытается укрепить позиции страны в Европе и отдалиться от Москвы.

Тем не менее, точной даты вступления Украины в ЕС, как того требовал президент страны Владимир Зеленский, пока нет, а сам процесс вступления, вероятно, будет отличаться от устоявшейся практики — Евросоюз может позволить Украине присоединиться перед выполнением всех необходимых для этого требований, а не после. Также Украину ждут препятствия, в частности, в лице премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступает против присоединения страны к блоку. Politico на основе бесед с пятью дипломатами из разных стран выделило пять шагов для вступления Украины в ЕС.

Первым шагом издание называет «предварительную поддержку», которую Евросоюз уже оказывает Украине. Она включает в себя предоставление Киеву неофициальных указаний в ходе переговоров по «кластерам» — юридическим шагам на пути к членству. По трем из шести переговорных групп Украина уже получила подробную информацию, данные по еще трем группам ей должны передать на неформальной встрече министров по европейским делам на Кипре в марте. В то же время собеседники Politico отметили, что ЕС не потерпит компромиссов в вопросах реформ.

Вторым шагом издание называет создание упрощенной версии членства в ЕС. На прошлой неделе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила несколько таких моделей, среди которых была идея «обратного расширения».

«Это будет своего рода перенастройка процесса — вы присоединяетесь, а затем вам постепенно вводятся права и обязанности», — заявил представитель ЕС. Politico пишет, что новый механизм даст «политический сигнал» странам, чье вступление в Евросоюз задерживается, но в то же время у него есть противники, например, Германия.

Далее издание советует надеяться на проигрыш Виктора Орбана на грядущих выборах. Сейчас, согласно опросам, политик отстает в предвыборной гонке, и в случае его поражения его соперник Петер Мадьяр, лидер оппозиционной партии «Тиса», может изменить позицию по Украине.

Если этого не произойдет, Politico рекомендует переходить к четвертому шагу — «разыграть козырную карту». Издание имеет в виду президента США Дональда Трампа, чья администрация ранее уже оказывала давление на Орбана в ходе переговоров по пакетам санкций ЕС против Москвы. По словам Зеленского, в рамках переговорного процесса США «берут на себя обязательство гарантировать, что никто не будет блокировать» отдельные элементы сделки.

Финальный шаг предусмотрен на случай, если стратегия Трампа в отношении Орбана окажется неудачной. По словам собеседников Politico, Евросоюзу нужно поднять вопрос о применении седьмой статьи против Венгрии. Она применяется против стран, которые рискуют нарушить основные ценности блока, и считается наиболее серьезной политической санкцией, приостанавливающей многие права, в том числе право на принятие решения о включении новых стран в состав ЕС.