EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

У россиян появилась возможность проверить чужие долги на «Госуслугах»

2 минуты чтения 18:32

На «Госуслугах» появился сервис, с помощью которого россияне могут проверить свои долги, а также задолженности других людей. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.

В частности, сервис позволяет проверить наличие долгов по кредитам, алиментам, налогам и штрафам. Он отображает задолженности как физических, так и юридических лиц.

Чтобы проверить, есть ли долги у человека, необходимо указать фамилию, имя и отчество (ФИО), дату рождения, а также регион проведения исполнительного производства. Для поиска задолженностей у юридического лица потребуется его название, адрес и регион, где зарегистрирована организация.

Каннибал с улицы Орджоникидзе
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
Криминал13 минут чтения

Сервис показывает дату и причину возбуждения исполнительного производства, сумму долга, название и адрес отдела ФССП, а также имя пристава. Помимо этого, в сервисе отображаются причина и дата прекращения или окончания исполнительного производства.

Сервис с таким же функционалом — «Банк данных исполнительных производств» — работает на сайте ФССП с 2012 года. По данным ведомства, в 2025 году им воспользовались 138 миллионов человек.

В январе на «Госуслугах» появился реестр злостных неплательщиков алиментов, в который попадают привлеченные к административной или уголовной ответственности, а также объявленные в розыск. В Минцифры рассказали, что для проверки понадобятся лишь ФИО и дата рождения человека.

В 2025 году коллекторы выкупили рекордный за три года объем просроченных долгов у микрофинансовых организаций — 113,4 миллиарда рублей. Это на 27,4% больше, чем в 2024-м, и на 58,4% превышает показатель 2023 года.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01 9 февраля
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Интернет и мемы
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
00:01 6 февраля
«Папа, а как?»
Интернет и мемы
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
00:01 5 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть