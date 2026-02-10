У россиян появилась возможность проверить чужие долги на «Госуслугах»

На «Госуслугах» появился сервис, с помощью которого россияне могут проверить свои долги, а также задолженности других людей. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.

В частности, сервис позволяет проверить наличие долгов по кредитам, алиментам, налогам и штрафам. Он отображает задолженности как физических, так и юридических лиц.

Чтобы проверить, есть ли долги у человека, необходимо указать фамилию, имя и отчество (ФИО), дату рождения, а также регион проведения исполнительного производства. Для поиска задолженностей у юридического лица потребуется его название, адрес и регион, где зарегистрирована организация.

Сервис показывает дату и причину возбуждения исполнительного производства, сумму долга, название и адрес отдела ФССП, а также имя пристава. Помимо этого, в сервисе отображаются причина и дата прекращения или окончания исполнительного производства.

Сервис с таким же функционалом — «Банк данных исполнительных производств» — работает на сайте ФССП с 2012 года. По данным ведомства, в 2025 году им воспользовались 138 миллионов человек.

В январе на «Госуслугах» появился реестр злостных неплательщиков алиментов, в который попадают привлеченные к административной или уголовной ответственности, а также объявленные в розыск. В Минцифры рассказали, что для проверки понадобятся лишь ФИО и дата рождения человека.

В 2025 году коллекторы выкупили рекордный за три года объем просроченных долгов у микрофинансовых организаций — 113,4 миллиарда рублей. Это на 27,4% больше, чем в 2024-м, и на 58,4% превышает показатель 2023 года.