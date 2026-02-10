Машина с четырьмя людьми провалилась под лед Байкала

В Иркутской области машина с водителем и тремя пассажирами провалилась под лед озера Байкал. В результате инцидента погибли два человека, сообщает региональное управление Следственного комитета.

«Вечером 9 февраля между бухтой “Ая” и деревней Усть-Анга Ольхонского района под лед озера Байкал провалился легковой автомобиль. В результате происшествия 34-летний водитель транспортного средства и 36-летняя пассажирка утонули», — говорится в заявлении СК.

По версии следствия, водитель без прав с тремя пассажирами выехал на лед озера Байкал и наткнулся на трещину, образовавшуюся в 900 метрах от береговой линии. Машина сразу же провалилась под лед, спастись смогли только двое мужчин.

«По данному факту Эхирит-Булагатским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК “причинение смерти по неосторожности двум лицам”», — сообщили в СК.

В пресс-службе регионального МВД уточнили, что в январе водителя провалившейся под лед машины Toyota Ractis лишили прав за езду в нетрезвом виде. Сейчас спасатели ищут тела погибших и решают вопрос о поднятии иномарки с глубины около 700 метров.

«Глубина в этим местах составляет сотни метров, поэтому велика вероятность, что ни тела, ни транспортное средство достать будет невозможно», — утверждает экс-руководитель пресс-службы Главного управления МВД России по Иркутской области Герман Струглин.

По его словам, есть версия о том, что компания людей выехала на лед ради рыбалки, однако она пока не подтверждена. Струглин добавил, что погибшими оказалась пара, у которой остались двое малолетних детей, обучающихся в первом и пятом классах.

«Вчера вечером машина, за рулем которой был отец семейства, лишенный прав, провалилась под лед. Рядом на переднем пассажирском сидении была его сожительница. Оба так и остались в салоне. Выбраться на лед смогли лишь двое пассажиров, сидевших сзади», — сказал он.

По информации Струглина, выжившие пассажиры «были пьяны и в шоке от случившегося».