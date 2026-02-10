EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Машина с четырьмя людьми провалилась под лед Байкала

2 минуты чтения 13:44

В Иркутской области машина с водителем и тремя пассажирами провалилась под лед озера Байкал. В результате инцидента погибли два человека, сообщает региональное управление Следственного комитета.

«Вечером 9 февраля между бухтой “Ая” и деревней Усть-Анга Ольхонского района под лед озера Байкал провалился легковой автомобиль. В результате происшествия 34-летний водитель транспортного средства и 36-летняя пассажирка утонули», — говорится в заявлении СК.

По версии следствия, водитель без прав с тремя пассажирами выехал на лед озера Байкал и наткнулся на трещину, образовавшуюся в 900 метрах от береговой линии. Машина сразу же провалилась под лед, спастись смогли только двое мужчин.

«По данному факту Эхирит-Булагатским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК “причинение смерти по неосторожности двум лицам”», — сообщили в СК.

Каннибал с улицы Орджоникидзе
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
Криминал13 минут чтения

В пресс-службе регионального МВД уточнили, что в январе водителя провалившейся под лед машины Toyota Ractis лишили прав за езду в нетрезвом виде. Сейчас спасатели ищут тела погибших и решают вопрос о поднятии иномарки с глубины около 700 метров.

«Глубина в этим местах составляет сотни метров, поэтому велика вероятность, что ни тела, ни транспортное средство достать будет невозможно», — утверждает экс-руководитель пресс-службы Главного управления МВД России по Иркутской области Герман Струглин.

«Папа, а как?»
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
Интернет и мемы5 минут чтения

По его словам, есть версия о том, что компания людей выехала на лед ради рыбалки, однако она пока не подтверждена. Струглин добавил, что погибшими оказалась пара, у которой остались двое малолетних детей, обучающихся в первом и пятом классах. 

«Вчера вечером машина, за рулем которой был отец семейства, лишенный прав, провалилась под лед. Рядом на переднем пассажирском сидении была его сожительница. Оба так и остались в салоне. Выбраться на лед смогли лишь двое пассажиров, сидевших сзади», — сказал он.

По информации Струглина, выжившие пассажиры «были пьяны и в шоке от случившегося».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01 9 февраля
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Интернет и мемы
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
00:01 6 февраля
«Папа, а как?»
Интернет и мемы
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
00:01 5 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть