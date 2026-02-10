EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Продвинувший своего сына на пост главы VK чиновник заявил об отсутствии в России кумовства

2 минуты чтения 14:59 | Обновлено: 15:35

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко во время выступления на Международном конгрессе государственного управления заявил, что для России больше не актуальна практика назначения на государственные посты близких родственников. Об этом пишет РБК со ссылкой на своего корреспондента.

Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
Экономика8 минут чтения

Во время выступления на конгрессе Кириенко вспомнил анекдот времен СССР о практиках родственного блата. Он заключается в ответе на вопрос о том, может ли сын полковника стать генералом. Ответ — нет, поскольку у генерала есть свои дети. 

Кириенко считает, что этот анекдот в современной России более не актуален, поскольку в стране сейчас якобы работают прозрачные социальные лифты и любой человек может подать заявку на конкурсные программы и попасть в проекты подготовки губернаторов, их заместителей, а также мэров.

Его заявление об отсутствии системы передачи власти по наследству опровергается данными исследования «Отцы и деды» о кумовстве среди российских чиновников, которое подготовил «Проект».

По данным расследователей, в российской элите есть не менее 25 династий, которые смогли передать своим минимум 10 родственникам места в госуправлении или в связанном с государством бизнесе. 

Сын Кириенко Владимир в 22 года стал членом совета директоров основанного его отцом банка «Гарантия», а также главой совета директоров нижегородской телекомпании «Волга». Сам Кириенко в это время был представителем Путина в Приволжском федеральном округе. 

«Проект» отмечал, что сын Кириенко возглавил VK в момент, когда государство возложило на компанию роль «убийцы YouTube» — контроль над ограничением доступа в свободный интернет при этом осуществлял сам Кириенко-старший.

Дочь чиновника занимала пост руководителя проекта в государственном «Агентстве стратегических инициатив, а затем стала директором по развитию сети и советником исполнительного директора в связанной с Кремлем АНО «Платформа НТИ». Ее муж работает руководителем стратегических проектов в «Почта банке».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01 9 февраля
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Интернет и мемы
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
00:01 6 февраля
«Папа, а как?»
Интернет и мемы
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
00:01 5 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть