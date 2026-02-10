Продвинувший своего сына на пост главы VK чиновник заявил об отсутствии в России кумовства

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко во время выступления на Международном конгрессе государственного управления заявил, что для России больше не актуальна практика назначения на государственные посты близких родственников. Об этом пишет РБК со ссылкой на своего корреспондента.

Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год Экономика 8 минут чтения

Во время выступления на конгрессе Кириенко вспомнил анекдот времен СССР о практиках родственного блата. Он заключается в ответе на вопрос о том, может ли сын полковника стать генералом. Ответ — нет, поскольку у генерала есть свои дети.

Кириенко считает, что этот анекдот в современной России более не актуален, поскольку в стране сейчас якобы работают прозрачные социальные лифты и любой человек может подать заявку на конкурсные программы и попасть в проекты подготовки губернаторов, их заместителей, а также мэров.

Его заявление об отсутствии системы передачи власти по наследству опровергается данными исследования «Отцы и деды» о кумовстве среди российских чиновников, которое подготовил «Проект».

По данным расследователей, в российской элите есть не менее 25 династий, которые смогли передать своим минимум 10 родственникам места в госуправлении или в связанном с государством бизнесе.

Сын Кириенко Владимир в 22 года стал членом совета директоров основанного его отцом банка «Гарантия», а также главой совета директоров нижегородской телекомпании «Волга». Сам Кириенко в это время был представителем Путина в Приволжском федеральном округе.

«Проект» отмечал, что сын Кириенко возглавил VK в момент, когда государство возложило на компанию роль «убийцы YouTube» — контроль над ограничением доступа в свободный интернет при этом осуществлял сам Кириенко-старший.

Дочь чиновника занимала пост руководителя проекта в государственном «Агентстве стратегических инициатив, а затем стала директором по развитию сети и советником исполнительного директора в связанной с Кремлем АНО «Платформа НТИ». Ее муж работает руководителем стратегических проектов в «Почта банке».