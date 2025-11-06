EN
СМИ: Путин установил рекорд по числу родственников во власти за последние 100 лет

2 минуты чтения 13:56 | Обновлено: 15:21
Не менее 24 родственников Владимира Путины получили при его содействии посты, так или иначе связанные с госсектором. Об этом сообщает издание «Проект». Оно подготовило масштабное исследование кумовства в России под названием «Отцы и деды». 

С государственными ресурсами или компаниями связаны, в частности, семьи всех четырех женщин, которых СМИ называют возлюбленными Путина. Речь о бывшей жене Людмиле Очеретной, а также об Алине Кабаевой, Светлане Кривоногих и Алисе Харчевой. Также должности или доход, связанный с властью, получили обе «официальные» дочери президента — Мария Воронцова и Катерина Тихонова. При этом гражданский муж Тихоновой Игорь Зеленский курировал строительство театра в Севастополе, а отец Алисы Харчевой Всеволод Харчев трудоустроен в пропагандистскую АНО «Диалог».

Журналисты отмечают, что самые высокие посты достались представителям ветви двоюродного брата Евгения Путина. Так, Анна и Сергей Цивилевы, а также Михаил Путин работают в структурах правительства и «Газпрома». По данным «Проекта», к госструктурам относится и ветвь семьи по линии двоюродной сестры Путина. Ее представитель Виктор Хмарин, который является Путину племянником, возглавляет «Русгидро».

По оценке «Проекта», такого уровня семейного присутствия во власти не было у российских лидеров за последние сто лет. Для сравнения, у Бориса Ельцина в управлении страной участвовало не более пяти родственников, а среди советских руководителей случаи назначения родных на государственные посты были единичными. Например, сын Сталина Василий командовал ВВС Москвы, а зять Хрущева Алексей Аджубей возглавлял «Известия».

Исследование «Отцы и деды» охватывает биографии более 1300 представителей российской элиты и свыше восьми тысяч их родственников. Полный список связанных с властью членов семьи Путина «Проект» обещает опубликовать в течение следующей недели.

Фото:Sputnik / Gavriil Grigorov / Reuters

