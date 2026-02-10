EN
Общество

Мужчина перешел на наличные ради экономии и рассказал о результатах

2 минуты чтения 16:20

Британский журналист Сэмми Гексойлер на неделю отказался от банковских карт и бесконтактных платежей, чтобы сократить расходы и изменить свои потребительские привычки. Свой опыт он описал в колонке для The Guardian.

По словам Гексойлера, поводом для эксперимента стали импульсивные траты на кофе, одежду и доставку еды, которые заметно увеличили его расходы. Он снял 200 фунтов наличными (примерно 21 тысяча рублей) и решил прожить на них неделю, оплачивая только базовые нужды, прежде всего еду и транспорт. В ходе эксперимента журналист столкнулся с тем, что многие сервисы в Лондоне больше просто не принимают наличные. В частности, оплатить поездки на городских автобусах и аренду электровелосипедов без карты оказалось невозможно.

Отказ от цифровых платежей также усложнил повседневные покупки. В некоторых кафе и магазинах принимали только карты, а оплата проезда требовала заранее пополнять транспортную карту. При этом журналист отметил, что использование наличных заставляло его чаще задумываться о покупках. Например, в одном из случаев он отказался от приобретения дорогостоящего парфюма, объяснив это тем, что физическое ощущение денег в руках делало трату более ощутимой.

За неделю Гексойлер потратил значительно меньше, чем обычно, и пришел к выводу, что наличные помогают лучше контролировать расходы. Он также отметил, что стал чаще общаться с людьми из-за очередей на кассах и отказа от онлайн-сервисов. При этом журналист признал, что полностью отказаться от карт в современных городах сложно, и по окончании эксперимента вернулся к безналичным платежам, оставив наличные как дополнительный способ контроля трат.

В конце прошлого года СМИ писали о том, что россияне стали чаще использовать наличные. Так, по данным Центробанка, всего за три месяца объем наличных в обращении увеличился на 659 миллиардов рублей. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года рост составлял 137 миллиардов рублей. 
Более значительный рост наличности наблюдался лишь летом 2022 года, когда на фоне экономической нестабильности россияне стремились «запастись» деньгами. Аналитики связывают такую динамику с регулярными отключениями мобильного интернета из-за угрозы атак беспилотников.

Горящие новости
