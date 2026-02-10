EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Огурцы сравнялись по цене с мясом

2 минуты чтения 17:08

Резкий рост цен на огурцы в России в начале года вызвал волну недовольства среди покупателей. Как следует из материала Forbes, за несколько месяцев стоимость овоща увеличилась более чем в два раза, и многие потребители оказались не готовы платить такие суммы.

Пользователи соцсетей пожаловались, что в ряде городов цены на огурцы доходят до 500, а иногда и до 1000 рублей за килограмм. Некоторые сравнили стоимость овоща с ценами на мясо и заявили о готовности отказаться от огурцов. По данным Росстата, на начало февраля килограмм свинины в среднем стоил менее 400 рублей, а говядины — около 700 рублей.

Рост цен на огурцы подтвердили эксперты, с которыми поговорило издание. По словам зампреда правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, средняя розничная цена на этот овощ к февралю составила чуть более 300 рублей за килограмм — это рост более чем на 110% по сравнению с тремя месяцами ранее. При этом в годовом выражении изменение цены оказалось незначительным — 1,8%.

Каннибал с улицы Орджоникидзе
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
Криминал13 минут чтения

Аналитики отметили, что подобная ситуация типична для зимы. Генеральный директор «АБ-Центра» Алексей Плугов рассказал Forbes, что с конца декабря по начало февраля цены выросли более чем на 40%. Похожая динамика наблюдалась и год назад: тогда в феврале огурцы стоили почти столько же, сколько сейчас, а рост за три месяца был даже выше — на 41,8%.

Представители торговых сетей объяснили подорожание сезонными факторами — снижением урожайности теплиц зимой, увеличением энергозатрат на освещение и обогрев, а также ростом логистических расходов. В текущем году ситуацию усугубили аномальные морозы, которые еще сильнее сократили урожай и осложнили хранение продукции.

Несмотря на это, в оптовом сегменте цены на огурцы даже немного снизились, отметил зампред правления «Руспродсоюза». По его словам, в декабре 2025 года тонна овоща стоила 178 тысяч рублей, а в декабре 2024-го — 183 тысячи.

Кроме того, в крупных торговых сетях минимальная стоимость этого овоща осталась на уровне прошлого года — от 299 рублей за килограмм, сказал председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов. Он добавил, что ассортимент позволяет покупателям выбирать более доступные варианты.

Эксперты подчеркнули, что дефицита огурцов в стране нет — Россия обеспечивает себя им на 95%, рассказали в «АБ-Центре». В незначительных количествах этот овощ в некоторые регионы, в основном, на Дальний Восток и в некоторые районы Южного Урала и Сибири.

Гречневый суп с таллием
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
Криминал13 минут чтения

Ожидается, что по мере увеличения светового дня и роста урожайности в теплицах затраты производителей снизятся, а вслед за этим начнут падать и розничные цены. По прогнозам, уже в марте объемы производства заметно вырастут, а в апреле рынок получит в 2-2,5 раза больше огурцов, чем в феврале, что должно привести к удешевлению продукции, отметил Станислав Богданов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01 9 февраля
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Интернет и мемы
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
00:01 6 февраля
«Папа, а как?»
Интернет и мемы
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
00:01 5 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть