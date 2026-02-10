Огурцы сравнялись по цене с мясом

Резкий рост цен на огурцы в России в начале года вызвал волну недовольства среди покупателей. Как следует из материала Forbes, за несколько месяцев стоимость овоща увеличилась более чем в два раза, и многие потребители оказались не готовы платить такие суммы.

Пользователи соцсетей пожаловались, что в ряде городов цены на огурцы доходят до 500, а иногда и до 1000 рублей за килограмм. Некоторые сравнили стоимость овоща с ценами на мясо и заявили о готовности отказаться от огурцов. По данным Росстата, на начало февраля килограмм свинины в среднем стоил менее 400 рублей, а говядины — около 700 рублей.

Рост цен на огурцы подтвердили эксперты, с которыми поговорило издание. По словам зампреда правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, средняя розничная цена на этот овощ к февралю составила чуть более 300 рублей за килограмм — это рост более чем на 110% по сравнению с тремя месяцами ранее. При этом в годовом выражении изменение цены оказалось незначительным — 1,8%.

Аналитики отметили, что подобная ситуация типична для зимы. Генеральный директор «АБ-Центра» Алексей Плугов рассказал Forbes, что с конца декабря по начало февраля цены выросли более чем на 40%. Похожая динамика наблюдалась и год назад: тогда в феврале огурцы стоили почти столько же, сколько сейчас, а рост за три месяца был даже выше — на 41,8%.

Представители торговых сетей объяснили подорожание сезонными факторами — снижением урожайности теплиц зимой, увеличением энергозатрат на освещение и обогрев, а также ростом логистических расходов. В текущем году ситуацию усугубили аномальные морозы, которые еще сильнее сократили урожай и осложнили хранение продукции.

Несмотря на это, в оптовом сегменте цены на огурцы даже немного снизились, отметил зампред правления «Руспродсоюза». По его словам, в декабре 2025 года тонна овоща стоила 178 тысяч рублей, а в декабре 2024-го — 183 тысячи.

Кроме того, в крупных торговых сетях минимальная стоимость этого овоща осталась на уровне прошлого года — от 299 рублей за килограмм, сказал председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов. Он добавил, что ассортимент позволяет покупателям выбирать более доступные варианты.

Эксперты подчеркнули, что дефицита огурцов в стране нет — Россия обеспечивает себя им на 95%, рассказали в «АБ-Центре». В незначительных количествах этот овощ в некоторые регионы, в основном, на Дальний Восток и в некоторые районы Южного Урала и Сибири.

Ожидается, что по мере увеличения светового дня и роста урожайности в теплицах затраты производителей снизятся, а вслед за этим начнут падать и розничные цены. По прогнозам, уже в марте объемы производства заметно вырастут, а в апреле рынок получит в 2-2,5 раза больше огурцов, чем в феврале, что должно привести к удешевлению продукции, отметил Станислав Богданов.