Экономика

СМИ сообщили о серьезном ударе по доходам Кремля

20:23

Большие скидки на нефть, которые Россия вынуждена делать для сохранения экспорта на относительно стабильном уровне, нанесли серьезный удар по доходам Кремля, сообщило агентство Bloomberg.

Как выяснили журналисты, в январе Россия в среднем добывала 3,33 миллиона баррелей в сутки — это на 540 тысяч баррелей в день меньше, чем в декабре 2025 года. Вместе с этим нефтяные доходы Кремля в январе упали до самого низкого уровня за более чем пять лет, отметило агентство. На это повлияли снижение мировых цен на топливо, увеличенные скидки на российскую нефть и укрепление рубля.

Чтобы сохранить экспорт, Россия вынуждена увеличивать размер скидок на свою нефть. Как отмечает агентство со ссылкой на данные Argus Media, на момент написания материала сырье марки Urals продавалось почти на 15 долларов за баррель дешевле эталонной марки Brent с учетом доставки и сопутствующих расходов. При этом в начале января разница составляла около десяти долларов за баррель.

Поставки в Индию, которая стала одним из основных покупателей российской нефти после введения европейских санкций, продолжают сокращаться, подчеркивает Bloomberg. Так, в первые шесть недель года объемы поставок сырья из России в Индию составляли около миллиона баррелей в сутки, а в первую полную неделю февраля снизились до 900 тысяч баррелей. Для сравнения, летом 2023 года экспорт в Индию превышал два миллиона баррелей в сутки. Агентство отмечает, что к апрелю объемы могут сократиться еще примерно вдвое.

Часть поставок российской нефти перенаправляются в Китай. В первые дни февраля объемы экспорта сырья туда достигали примерно 2,2 миллиона баррелей в сутки. Однако из-за увеличения расстояний перевозок выросли логистические затраты и снизилась доходность. Одновременно сохраняются значительные объемы нефти, находящейся в танкерах в море: на середину января они достигали почти 140 миллионов баррелей.

Несмотря на рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке, которая в начале февраля поддержала мировые цены на нефть, давление на российский экспорт усиливается, отметило Bloomberg. По данным агентства, в первую неделю февраля было загружено 28 танкеров с 22,8 миллиона баррелей нефти. В пересчете на сутки это около 3,15 миллиона баррелей, что примерно на 430 тысяч баррелей в день меньше, чем в последнюю неделю января.

Из-за повышения мировых цен на сырье средняя валовая стоимость проданной Россией нефти за четыре недели по 8 февраля составила около 1,04 миллиона долларов в неделю. При этом за неделю по 2 февраля экспортная выручка снизилась примерно на 145 миллионов долларов — до 1,02 миллиарда долларов — из-за сокращения объемов и более низких цен на марку Urals.

По данным Argus Media, на которое ссылается Bloomberg, цена нефти Urals в балтийских портах выросла примерно на 1,5 доллара — до 41,87 доллара за баррель, в черноморских портах — до 39,40 доллара. Цена нефти марки ESPO увеличилась почти на два доллара — до 50,54 доллара за баррель. Поставки в Индию подорожали примерно на доллар и достигли 58,61 доллара за баррель — это максимум с ноября.

При этом значительная часть танкеров с российской нефтью по-прежнему следует без указания конечного пункта назначения или указывает промежуточные порты. По оценкам Bloomberg, на судах без подтвержденного пункта выгрузки находится эквивалент примерно 1,6 миллиона баррелей нефти в сутки, что позволяет экспортерам маневрировать, но усложняет прогнозирование реальных потоков.

