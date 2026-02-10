СМИ раскрыли цели России в мирных переговорах с Украиной

Россия участвует в переговорах, чтобы восстановить отношения с США и добиться снятия санкций, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на отчет Службы внешней разведки Эстонии.

«Россия ставит перед собой долгосрочные оперативные цели в войне против Украины. Это подтверждает, что недавний всплеск риторики о мирных переговорах является лишь тактикой для того, чтобы выиграть время», — говорится в отчете.

Там также отмечается, что Кремль поручил российским официальным лицам «демонстрировать открытость» к сотрудничеству с США, чтобы добиться восстановления отношений с Вашингтоном. Это, как считают в эстонской разведке, позволит российским чиновникам получать визы и летать на частных самолетах в западные страны, а также откроет путь для шпионажа, операций по оказанию влияния и санкционированных товаров.

Помимо этого, Москва стремится к сотрудничеству с Вашингтоном в сфере ядерной безопасности — это позволяет России чувствовать себя «великой державой», следует из отчета разведки Эстонии. Также такое взаимодействие — часть стратегии по выходу на более широкие переговоры по вопросам безопасности, направленные на введение ограничений в отношении НАТО, заявила спецслужба.

Российская армия не перестанет быть угрозой для стран альянса даже в случае, если Москва и Киев подпишут мирное соглашение, полагают в эстонской разведке. Там считают, что Кремль не только намерен ограничить возможности НАТО, но и «готовится к будущему конфликту, даже несмотря на то, что война с Украиной продолжается».

Спецслужба отметила, что российское военное производство в 2026 году будет стагнировать. При этом добыча нефти — основного источника финансирования российского правительства — продолжает сокращаться. Повышение налогов и сокращение расходов для покрытия военных затрат в сочетании с ударами украинских беспилотников ухудшили настроения россиян. Однако, по мнению спецслужбы, полный экономический коллапс маловероятен.