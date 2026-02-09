Девятиклассник умер во время перемены в школе Екатеринбурга

Во время перемены в средней школе №181 в Екатеринбурге умер ученик девятого класса. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Инцидент произошел утром, 9 февраля. По предварительной информации, после окончания урока физкультуры, около 9:35 по местному времени, 15-летний школьник вместе с одноклассником направился в туалетную комнату, где внезапно потерял сознание. Находившиеся рядом ученики сразу позвали на помощь учителей из ближайших кабинетов и медицинского работника.

В школу также приехала бригада скорой помощи, однако спасти жизнь ребенку не удалось.

«На место выехал прокурор Академического района Екатеринбурга Николай Удалов. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности сотрудников школы, своевременности вызова и оказания медицинской помощи подростку. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в пресс-релизе прокуратуры Свердловской области.

Каннибал с улицы Орджоникидзе Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки Криминал 13 минут чтения

Причины смерти пока выясняются. Издание «Екатеринбург онлайн» со ссылкой на источник пишет, что девятиклассник умер из-за проблем со здоровьем. После случившегося в школе отменили занятия, учеников отправили домой.

«Его нашли в туалете, умер во время перемены», — рассказали изданию школьники.

Ранее ученицу этой же школы нашли мертвой под окнами собственного дома. «Екатеринбург онлайн» пишет, что ученица пятого класса по имени Ксюша выпала с общего балкона многоэтажки в Академическом районе. Ее тело нашли утром 27 января.

Гречневый суп с таллием Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше Криминал 13 минут чтения

По словам источника издания, перед смертью 11-летняя девочка оставила записку, рядом с которой лежал телефон.

«Пока ведется следствие, я разглашать ничего не буду, потому что вопросов больше, чем ответов. Известно только то, что она упала с общего балкона. Вроде, кроме нее, там никого не было. Она оставила записку, которую сразу изъяли следователи, я ее не видел», — рассказал изданию «Екатеринбург онлайн» отец Ксюши Анатолий.

Подруги погибшей утверждают, что незадолго до гибели школьница поссорилась с мамой. Знакомые Ксюши, в свою очередь, заявили, что девочка «говорила о нежелании жить», а одноклассник вспомнил, что она «часто упоминала трупы на уроках».

Неназванный собеседник издания утверждает, что силовики рассматривают версию о самоубийстве.