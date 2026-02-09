Девятиклассник умер во время перемены в школе Екатеринбурга

Во время перемены в средней школе №181 в Екатеринбурге умер ученик девятого класса. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
Инцидент произошел утром, 9 февраля. По предварительной информации, после окончания урока физкультуры, около 9:35 по местному времени, 15-летний школьник вместе с одноклассником направился в туалетную комнату, где внезапно потерял сознание. Находившиеся рядом ученики сразу позвали на помощь учителей из ближайших кабинетов и медицинского работника.
В школу также приехала бригада скорой помощи, однако спасти жизнь ребенку не удалось.
«На место выехал прокурор Академического района Екатеринбурга Николай Удалов. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности сотрудников школы, своевременности вызова и оказания медицинской помощи подростку. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в пресс-релизе прокуратуры Свердловской области.
Причины смерти пока выясняются. Издание «Екатеринбург онлайн» со ссылкой на источник пишет, что девятиклассник умер из-за проблем со здоровьем. После случившегося в школе отменили занятия, учеников отправили домой.
«Его нашли в туалете, умер во время перемены», — рассказали изданию школьники.
Ранее ученицу этой же школы нашли мертвой под окнами собственного дома. «Екатеринбург онлайн» пишет, что ученица пятого класса по имени Ксюша выпала с общего балкона многоэтажки в Академическом районе. Ее тело нашли утром 27 января.
По словам источника издания, перед смертью 11-летняя девочка оставила записку, рядом с которой лежал телефон.
«Пока ведется следствие, я разглашать ничего не буду, потому что вопросов больше, чем ответов. Известно только то, что она упала с общего балкона. Вроде, кроме нее, там никого не было. Она оставила записку, которую сразу изъяли следователи, я ее не видел», — рассказал изданию «Екатеринбург онлайн» отец Ксюши Анатолий.
Подруги погибшей утверждают, что незадолго до гибели школьница поссорилась с мамой. Знакомые Ксюши, в свою очередь, заявили, что девочка «говорила о нежелании жить», а одноклассник вспомнил, что она «часто упоминала трупы на уроках».
Неназванный собеседник издания утверждает, что силовики рассматривают версию о самоубийстве.