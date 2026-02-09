СМИ: посадивший лайнер в поле пилот ушел работать в такси

Второй пилот, который посадил Airbus А-320 со 167 людьми на борту в пшеничном поле под Новосибирском, Эдуард Семенов вынужден работать таксистом. Ему фактически запретили летать в России, утверждает телеграм-канал Mash.

Семенова, по данным канала, заставляли уволиться из «Уральских авиалиний» по собственному желанию, но он не согласился. Мужчина настаивал, что не совершил ошибок во время аварийной посадки под Новосибирском. Однако переподготовку Семенов пройти не смог: из-за стресса и, как утверждает Mash, психологического давления у него ухудшилось самочувствие. В марте 2025 года его уволили. Теперь он вынужден работать таксистом, чтобы прокормить троих детей.

Семенов, как отмечает телеграм-канал, неоднократно отправлял резюме в другие российские авиакомпании, но везде получал отказ. В такой же ситуации, по данным Mash, оказался и его напарник — командир воздушного судна Сергей Белов. В 2023 году после проверки Росавиации и возбуждения уголовного дела Белова, как утверждается, вынудили уволиться из «Уральских авиалиний» по собственному желанию

По специальности Белова также не берут работать, пишет телеграм-канал, отмечая, что в общей сложности он налетал 7966 часов, из которых — 3473 часа в качестве командира воздушного судна. Однако, по словам самого Белова, ему как бывшему командиру воздушного судна предложили должность пилота пассажирского Airbus в Юго-Восточной Азии. При этом он пока не принял предложение, так как «хочет летать дома».

«Если это не удастся, соглашусь с предложением иностранной компании. Без неба не представляю своей жизни. Пока приходится таксовать, чтобы заработать на сиделку для мамы», — сказал Белов журналисту «Российской газеты».

Белов является потомственным летчиком. Его дед был военным штурманом, а отец много лет работал пилотом-инструктором в авиакомпании «Уральские авиалинии». Сам Белов решил пойти по стопам отца, и много лет проработал в тех же «Уральских авиалиниях». Теперь Белов уже около двух лет работает курьером.

Сразу после экстренной посадки в сельскохозяйственном поле под Новосибирском экипаж судна, летевшего рейсом Сочи-Омск, получил восторженную оценку своих действий. Так, глава Омской области Виталий Хоценко назвал пилотов героями. Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов также высоко оценил работу Белова и Семенова.

«На мой взгляд, я сам профессиональный пилот, выполнить такую посадку — это большое мастерство. Люди не растерялись, приняли грамотное решение и выполнили эту сложную посадку. Выполнили хорошо, потому что целы самолет и люди», — заявил Скуратов журналистам в ходе пресс-конференции.

Позже комиссия Росавиации подвела итоги расследования «серьезного авиационного инцидента» с самолетом «Уральских авиалиний» и тогда отношение к пилотам изменилось.

Самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний» со 161 пассажиром и четырьмя членами экипажа на борту, выполнявший рейс из Сочи 12 сентября 2023 года, при заходе лайнера на посадку в Омске при уже выпущенных шасси сработала сигнализация, указавшая на низкое давление в гидросистеме, заявили в Росавиации.

Позже сигнал пропал, поэтому экипаж запросил у диспетчера разрешение на уход в зону ожидания. Разрешение было получено, но пилоты в итоге решили не приземляться в Омске, а лететь до запасного аэродрома в Новосибирске, хотя погода, как установили участники расследования, позволяла совершить посадку в Омске.

В результате весь полет до Новосибирска проходил с выпущенным шасси, из-за чего топливо тратилось быстрее. Экипаж, следует из заключения комиссии, не уделил этому факту должного внимания. В итоге самолет не долетел примерно 185 километров до аэропорта Толмачево, расположенного в Новосибирске.

Через полтора года с момента аварийной посадки против Сергея Белова было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, командир воздушного судна принял ряд ошибочных решений при выполнении рейса Сочи-Омск. Однако 19 ноября 2025 года Центральный районный суд Омска по итогам предварительного заседания принял решение вернуть дело прокурору, потому что обвинительное заключение было составлено с нарушениями.