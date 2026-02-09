Россиянка два года прожила с забытым в почке катетером

Врачи Владивостокской городской больницы №2 провели операцию по удалению из почки пациентки мочеточникового стента. Его забыли в теле женщины два года назад.

Катетер ввели в организм для отвода мочи и за прошедшие месяцы он успел покрыться солями. В результате он сам превратился в плотную «каменную» структуру, а в почке и мочевом пузыре образовались крупные камни.

Врачам во время операции предстояло последовательно удалить большой камень из почки, раздробить и извлечь камень из мочевого пузыря, а затем удалить плотно покрывшийся отложениями катетер.

Все три этапа пришлось выполнять за один раз, чтобы не подвергать пациентку повторной анестезии. Команда урологов успешно провела операцию, применив ультразвуковой метод дробления камня через прокол в пояснице (так удалили камень из почки). Камень из мочевого пузыря и катетер удалили через естественные пути с применением лазера.

Пресс-служба больницы заявила, что общий срок госпитализации женщины составит не более пяти дней. Сейчас она чувствует себя хорошо.

Ранее СМИ Индии рассказали о женщине, которая год проходила с марлей в животе. Материал забыли удалить из ее организма после проведения кесарева сечения. После родов женщина начала жаловаться на постоянные боли в животе.

Женщина обратилась к оперировавшему ее хирургу, но он после проведения ультразвукового исследования заявил, что боль связана с инфекцией в мочевыводящих путях и выписал ей лекарства.

В другом медучреждении женщине рассказали, что внутри нее все еще находится кусочек марли. Ей провели операцию по его удалению, а также убрали скопившийся гной. Проводивший операцию хирург рассказал, что марля проникла в матку и срослась с кишечной стенкой. Из-за этого врачам пришлось удалить и часть кишечника.